El Imhpa emite aviso por lluvias, tormentas y vientos hasta el 21 de octubre

Las lluvias podrían provocar crecidas repentinas, desbordamientos de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra, por lo que se recomienda mantener precaución, especialmente en zonas vulnerables.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas y vientos para todo el territorio nacional y las zonas marítimas, vigente desde las 12:00 a.m. de este domingo 18 de octubre hasta las 11:59 p.m. del miércoles 21 de octubre de 2026.

De acuerdo con el aviso, se prevé un aumento de la inestabilidad atmosférica durante los próximos días, debido a una mejor organización del sistema de baja presión sobre el mar Caribe, al norte de Panamá, que favorecerá el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia el país.

El Imhpa indicó que los mayores acumulados de lluvia se esperan para los días 19, 20 y 21 de octubre. Estos episodios podrían estar acompañados de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, con riesgo de caída de árboles y otros objetos.

Además, las lluvias podrían provocar crecidas repentinas, desbordamientos de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra, por lo que se recomienda mantener precaución, especialmente en zonas vulnerables.

Puedes leer: Clima en Panamá: Aguaceros aislados con tormentas eléctricas en varias zonas del país este domingo

Provincias y regiones con mayores acumulados

Según las estimaciones del Imhpa, los acumulados de lluvia para el periodo de tres días se distribuirían de la siguiente manera:

Acumulados altos, de 201 a 280 milímetros: Tierras Altas de Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas y Coclé.

Tierras Altas de Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas y Coclé. Acumulados moderados, de 120 a 200 milímetros: Tierras Bajas de Chiriquí, centro-sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Panamá Metro-Este-Golfo, comarca Sambú y Colón.

Tierras Bajas de Chiriquí, centro-sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Panamá Metro-Este-Golfo, comarca Sambú y Colón. Acumulados bajos, de 50 a 119 milímetros: comarca Guna Yala, Darién y comarca Cémaco.

El instituto exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones de los avisos meteorológicos y tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones, deslizamientos y otras situaciones asociadas a las lluvias.

Los detalles y futuras actualizaciones están disponibles en el portal de vigilancia del Imhpa: https://www.imhpa.gob.pa/es/portal-vigilancia.