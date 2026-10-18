Clima en Panamá: Aguaceros aislados con tormentas eléctricas en varias zonas del país este domingo

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este domingo 18 de octubre aguaceros aislados con tormentas eléctricas en zonas marítimas, occidente de la vertiente del Caribe y oriente de la vertiente del Pacífico.

El tiempo

Vertiente del Caribe

En la madrugada se esperan lluvias aisladas con tormentas eléctricas en el Golfo de los Mosquitos, Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas y sectores de Costa Abajo de Colón, principalmente en las zonas costeras. Se espera que estas lluvias persistan en la mañana, aunque alejándose de tierra firme. En la tarde se esperan lluvias dispersas con tormentas eléctricas en la vertiente; las intensidades fuertes se prevén principalmente en Bocas del Toro, Colón y sectores montañosos. En la noche se espera que persistan las lluvias moderadas en sectores de Colón, norte de Veraguas y comarca Ngäbe-Buglé y lluvias con intensidades fuertes en Bocas del Toro acompañadas de tormentas eléctricas.

Vertiente del Pacífico

En la madrugada se esperan lluvias dispersas de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en el Golfo de Panamá, costas de Darién y este de Panamá, también se esperan nublados con probabilidad de lluvias aisladas al sur de Veraguas y en las costas sur de Los Santos. En la mañana se prevé que se mantengan las lluvias aisladas en Panamá y en algunos sectores del sur de Veraguas; además, se prevé que se registren lluvias aisladas en zonas de Darién, Panamá Oeste y sectores de Coclé. En la tarde se esperan lluvias de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en la vertiente y que las intensidades más fuertes se registren en las zonas montañosas. En la noche se esperan lluvias aisladas en Darién y lluvias dispersas en provincias centrales, Veraguas y Chiriquí, concentrándose las lluvias más intensas en la frontera.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 13°C y 19°C en la Cordillera Central y entre 21°C y 27°C en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central y entre 27°C y 33°C en el resto del país.

Viento

En el Caribe se esperan, en la madrugada y mañana, vientos del sur a noroeste con velocidades entre 5 y 20 km/h. En la tarde y noche se esperan, en el occidente y centro, vientos del oeste a norte con velocidades entre 5 y 25 km/h y en el occidente se esperan vientos del este a sur con velocidades entre 5 y 20 km/h.

En el Pacífico occidental, en la madrugada y mañana se esperan vientos variables con velocidades menores de 15 km/h y en el oriente se esperan vientos del sur a oeste con velocidades entre 5 y 15 km/h. En la tarde y noche, en el occidente se esperan vientos principalmente del suroeste con velocidades entre 5 y 15 km/h y en el oriente se esperan vientos variables con velocidades menores de 15 km/h.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 0.7 y 1.1 metros y periodos entre 6 y 8 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.6 y 1.6 metros y periodos entre 15 y 17 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 5 y 10 con nivel de riesgo moderado a muy alto en el país.

Recomendaciones

En las áreas de tormentas eléctricas puede haber, además de actividad eléctrica, vientos locales fuertes en ráfagas.