Casco Solidario recogerá donaciones este domingo para familias afectadas por el terremoto

La Alcaldía detalló que también se recibirán pañales, artículos para bebés, alimentos no perecederos, agua embotellada y productos de limpieza.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Casco Peatonal se convertirá este domingo 25 de octubre en Casco Solidario, con actividades culturales y una jornada de recolección de donaciones para las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en Azuero, Veraguas y Coclé.

El Mercado San Felipe Neri funcionará como centro de acopio de 12:00 mediodía a 5:00 p. m., explicó Verónica Arosemena Méndez, directora de Cultura de la Alcaldía de Panamá.

“En el mercado San Felipe Neri vamos a tener de 12 del día a 5 de la tarde un centro de acopio donde vamos a poder recibir artículos de higiene personal, temas para niños y adultos mayores, igualmente alimentos secos”, expresó.

La Alcaldía detalló que también se recibirán pañales, artículos para bebés, alimentos no perecederos, agua embotellada y productos de limpieza.

La programación incluirá Calle Latina en la plaza Quinto Centenario, mientras que en la plaza Catedral habrá música en vivo, DJ y ventas para recaudar fondos destinados a viviendas temporales para los damnificados.

Según Arosemena Méndez, ya se han entregado 16 viviendas temporales, conocidas como “chantin”, y la meta municipal es llegar a 100 en 100 días.

En la plaza Herrera se presentarán agrupaciones folclóricas. La jornada también incluirá la actividad “Mujeres Mágicas” en la Casa de la Municipalidad, en el marco del mes de la cinta rosada.

La iniciativa invita a quienes acudan a disfrutar de las actividades del Casco Antiguo a llevar donaciones y contribuir con las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.

Con información de Meredith Serracín.