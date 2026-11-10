Otro caso contra exrepresentante de El Carate por presunto peculado de $589 mil; quedó detenido provisionalmente

Durante la audiencia, también se ordenó la prohibición de acercarse, por cualquier medio, a los beneficiarios de los cheques girados.

El exrepresentante de El Carate, en el distrito de Las Tablas, Paulino Abdiel Domínguez, quedó bajo detención provincial luego de que se le imputaran cargos por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado, relacionado con el manejo de fondos públicos durante el período 2019-2024.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de los delitos mencionados para el exrepresentante y un extesorero por la presunta afectación en perjuicio de la Junta Comunal por un monto de B/.589,737.35 del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), según informó la Procuraduría General de la Nación.

Durante la audiencia, también se ordenó la prohibición de acercarse, por cualquier medio, a los beneficiarios de los cheques girados.

Exrepresentante enfrenta otra investigación por peculado

La Procuraduría informó que el exrepresentante también había sido imputado anteriormente por el presunto delito de peculado doloso agravado, en una investigación relacionada con supuestas irregularidades en el manejo de B/.454,184.30 del Programa de Descentralización de la Inversión Pública (PDIS).

Con esta nueva investigación, las autoridades judiciales mantienen bajo investigación dos presuntas afectaciones a fondos públicos vinculadas con la gestión de la Junta Comunal de El Carate.