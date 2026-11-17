El Ministerio de Economía y Finanzas inició la entrega de certificados a cónyuges sobrevivientes de beneficiarios fallecidos. El trámite requiere completar un formulario en línea y adjuntar documentos; la entidad estima que el proceso de validación y asignación de cita puede tomar entre un mes y mes y medio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) a los cónyuges sobrevivientes de beneficiarios fallecidos, como parte del proceso de reconocimiento de los intereses pendientes de los décimos tercer mes correspondientes al periodo de 1972 a 1983.

Carmen Jaén, coordinadora del proceso de entrega, explicó que los cónyuges deben completar un formulario en la plataforma y adjuntar el certificado de matrimonio, la cédula de identidad del sobreviviente y el certificado de defunción del beneficiario fallecido. Para realizar el trámite también necesitan el número de cédula de la persona fallecida.

Una vez recibida y validada la documentación, el MEF gestiona la impresión del certificado y posteriormente asigna una cita para retirarlo. La notificación se envía al correo electrónico registrado en el formulario; también puede consultarse directamente en la plataforma, mediante el usuario y la contraseña del solicitante.

Jaén recalcó que las personas deben acudir únicamente en la fecha y hora asignadas, debido a que en el punto de entrega, ubicado en Megápolis, solo se dispone de los certificados correspondientes a quienes fueron citados para ese día. En caso de que una persona no pueda asistir, el sistema realiza una reprogramación automática. Por ello, no es necesario acudir al MEF ni llamar para solicitar una nueva fecha.

La representante también indicó que se procura reducir la cantidad de citas en las jornadas destinadas a personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar la atención. Además, recomendó que los adultos mayores que tengan dificultades para completar el formulario soliciten apoyo a familiares o personas de confianza. El trámite puede realizarse desde un celular, una tableta o una computadora.

¿Quiénes pueden solicitar el Cepanim y qué documentos necesitan?

El proceso de entrega se desarrolla de acuerdo con un orden de prelación establecido por ley. Actualmente, el MEF está atendiendo a los cónyuges sobrevivientes. Posteriormente, corresponderá el turno a las personas que acrediten una unión de hecho y, finalmente, a los hijos de los beneficiarios fallecidos.

En el caso de las uniones de hecho, se debe presentar el certificado de matrimonio post mortem. Para los hijos, los requisitos incluyen el certificado de nacimiento, la cédula de identidad y el certificado de defunción del beneficiario.

Jaén precisó que, cuando existe un hijo encargado que puede demostrar documentalmente esa condición, tiene prioridad frente a los demás hijos. Sin embargo, la entrega a este grupo todavía no ha comenzado y se prevé para 2027, aunque el MEF no ha establecido una fecha específica. La funcionaria recomendó a quienes aún no han realizado el trámite que completen el registro con anticipación, sin esperar a que comience la fase de atención correspondiente a su grupo.

Unos 35 mil beneficiarios aún no se han registrado

De acuerdo con Jaén, alrededor de 385 mil personas se han registrado en la plataforma, de un universo estimado de 420 mil beneficiarios. Esto representa cerca de 35 mil personas que todavía no han completado el registro. La plataforma permanece habilitada y permite registrar tanto a beneficiarios vivos como a personas fallecidas, hasta que concluya el proyecto.

La representante del proceso también explicó que el tiempo de validación depende de la documentación que debe revisar la entidad. En el caso de los beneficiarios fallecidos, el trámite puede tomar entre un mes y un mes y medio, debido a que requiere verificar más documentos antes de gestionar la impresión y asignar la cita.

Asimismo, pidió a quienes ya completaron el formulario que revisen periódicamente la plataforma. En algunos casos, la solicitud queda pendiente de subsanación por errores en los datos o documentos adjuntos, como nombres mal escritos o copias de cédula que no se incorporaron correctamente. Mientras no se corrijan esas observaciones, no es posible imprimir el certificado.

Jaén explicó que el pago actual corresponde a los intereses de los 34 años que quedaron pendientes, luego de que en una etapa anterior se reconociera el capital de los décimos tercer mes correspondientes al periodo de 1972 a 1983, mediante el proceso conocido como Cepadem. Por tanto, los certificados Cepanim no representan un nuevo pago del capital, sino el reconocimiento de los intereses correspondientes a ese periodo pendiente. El monto total estimado para el proyecto ronda los $2,000 millones, según indicó Jaén, y corresponde a unos 420 mil beneficiarios.

Certificados podrán hacerse efectivos al 100% entre 2029 y 2032

Los Cepanim son certificados negociables que se distribuyen en hasta cuatro periodos, dependiendo de los años laborados por cada beneficiario. Sus fechas de vencimiento están establecidas entre 2029 y 2032.

Quienes decidan esperar hasta la fecha de vencimiento correspondiente podrán cobrar el 100% del valor del certificado. En cambio, si desean hacerlo efectivo antes, el Banco Nacional aplica un descuento porcentual, cuyo monto depende del periodo y del tiempo restante para el vencimiento.

Jaén señaló que los certificados también pueden utilizarse en comercios legalmente establecidos, siempre que estos acepten el instrumento. Además, pueden destinarse al pago de determinadas obligaciones bancarias, incluidas algunas deudas con el Banco Hipotecario Nacional, sujetas a las condiciones establecidas en la ley.