Cepanim: Pago a cónyuges sobrevivientes comenzará el 16 de noviembre

Unos 38,500 beneficiarios están registrados para recibir los certificados por décimos atrasados de personas fallecidas. La entrega se realizará mediante citas en distintos puntos del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) a los cónyuges sobrevivientes de personas fallecidas comenzará el próximo lunes 16 de noviembre, a nivel nacional, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Carmen Jaén, coordinadora del MEF para los programas Cepanim y Cepadem, indicó que aproximadamente 38,500 beneficiarios están registrados en la plataforma para recibir estos certificados, correspondientes a décimo tercer mes adeudados de años anteriores.

La funcionaria explicó que la entrega se realizará mediante citas. Los beneficiarios deben esperar la notificación por correo electrónico o ingresar a la plataforma para verificar la fecha que les corresponde.

"Si no tiene cita todavía es porque aún no ha sido citado", aclaró Jaén.

¿Dónde se entregarán los certificados?

En la ciudad de Panamá, la entrega se realizará en Megapolis. En el resto del país, los beneficiarios podrán acudir a las oficinas del MEF en cada provincia.

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En Panamá Oeste, el punto habilitado será la Feria de La Chorrera.

El MEF reiteró que los beneficiarios deben verificar previamente su cita antes de acudir a los puntos de entrega.

¿Quiénes recibirán los Cepanim en la siguiente etapa?

El proceso continuará en 2027 con nuevas fases dirigidas a otros beneficiarios. Según lo anunciado, se contempla la entrega de certificados a personas reconocidas como beneficiarias de uniones de hecho con personas fallecidas y posteriormente a los hijos.

Por ahora, la convocatoria corresponde exclusivamente a los cónyuges sobrevivientes registrados en la plataforma.

Con información de María De Gracia