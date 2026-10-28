Cinco personas aprehendidas por presunto vínculo con una pandilla en Las Garzas

La Operación Corsario se llevó a cabo con el objetivo de desarticular un grupo criminal presuntamente dedicado a la comisión de homicidios, robos, posesión de armas de fuego y otros delitos.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Segunda Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en coordinación con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, logró la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas al delito de pandillerismo.

Las diligencias se desarrollaron en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y la provincia de Bocas del Toro, donde fueron aprehendidas estas personas y se ubicaron indicios relacionados con una investigación que abarca hechos ocurridos desde 2020 hasta la fecha.

La Operación Corsario se llevó a cabo con el objetivo de desarticular un grupo criminal presuntamente dedicado a la comisión de homicidios, robos, posesión de armas de fuego y otros delitos. Se vincula a sus integrantes con la introducción de objetos, tales como armas de fuego y drones, así como de sustancias ilícitas, a centros penitenciarios.

En las próximas horas, estas personas serán llevadas ante un juez de garantías para la presentación de las solicitudes correspondientes por parte del fiscal.