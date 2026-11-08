Clima en Panamá: Se esperan intervalos nublados y lluvias aisladas este domingo, según el Imhpa

El pronóstico contempla lluvias de intensidad moderada en sectores del Caribe y aguaceros aislados en zonas del Pacífico, principalmente en Chiriquí, la cordillera Central y el norte de Panamá Oeste. También se esperan índices de radiación UV-B entre altos y muy altos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El pronóstico del tiempo para este domingo 8 de noviembre contempla intervalos nublados, aguaceros aislados y tormentas, principalmente en la región occidental del país, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

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Condiciones en el Caribe

Durante la madrugada se esperan intervalos nublados y lluvias aisladas que ingresarán desde el sector marítimo hacia Guna Yala, Colón y Bocas del Toro. Para la tarde se prevé cielo nublado, con aguaceros y tormentas de intensidad moderada en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. También podrían registrarse lluvias aisladas con tormentas en Colón y la comarca Guna Yala.

En horas de la noche se espera que persistan las lluvias con tormentas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que el resto de la vertiente del Caribe tendrá cielo parcialmente nublado.

Condiciones en el Pacífico

En la madrugada y la mañana se esperan intervalos nublados. Para la tarde se pronostica cielo nublado y aguaceros aislados con tormentas en Chiriquí, la cordillera Central, el norte de Panamá Oeste y los sectores norte y este de Panamá.

El resto de la vertiente tendrá condiciones parcialmente nubladas. Durante la noche podrían persistir algunas lluvias en Tierras Altas de Chiriquí, mientras que en el resto del país se esperan intervalos nublados.

Temperaturas, vientos y condiciones marítimas

Las temperaturas máximas oscilarán entre 18 °C y 24 °C en la cordillera Central, y entre 26 °C y 32 °C en el resto del país. Las mínimas estarán entre 12 °C y 18 °C en la cordillera Central, y entre 20 °C y 26 °C en las demás regiones.

En horas de la madrugada y la mañana, el Caribe occidental tendrá vientos del oeste y suroeste, con velocidades de hasta 15 km/h. En el Pacífico occidental, hasta la península de Azuero, se esperan vientos del oeste, suroeste y sur, mientras que en el resto del país predominarán los vientos del sur y sureste, con velocidades de hasta 20 km/h.

Para la tarde y la noche se prevén vientos del noroeste, norte y noreste en el Caribe occidental y central, y del noreste en el Caribe oriental. En el Pacífico occidental predominarán los vientos del suroeste y el sur. En el Pacífico central y oriental se esperan vientos del sur durante las primeras horas de la tarde, seguidos de un cambio hacia direcciones norte y noreste. Las velocidades podrían alcanzar los 24 km/h.

En el Caribe se esperan olas de entre 0.31 y 0.91 metros de altura, con periodos de seis a siete segundos. En el Pacífico, las olas podrían alcanzar entre 0.61 y 1.30 metros, con periodos de entre 13 y 15 segundos. El Imhpa también prevé índices máximos de radiación ultravioleta UV-B de entre 7 y 10, correspondientes a niveles de riesgo alto y muy alto en el país.