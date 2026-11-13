Clima en Panamá: Viernes lluvioso, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de vientos

La influencia de una vaguada monzónica y sistemas de baja presión favorecerá las lluvias. La radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos y extremos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este viernes 13 de noviembre se esperan aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintos sectores de Panamá, principalmente durante la tarde y la noche, de acuerdo con el reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Estas condiciones están asociadas a la influencia de la vaguada monzónica, que bordea las costas del Pacífico panameño, y a sistemas de baja presión ubicados al oeste de Costa Rica y en el Caribe, cerca de las costas de Colombia.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las comarcas Guna Yala y Ngäbe, así como en Bocas del Toro.

Para la tarde y la noche se esperan períodos nubosos, lluvias y aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en estas mismas zonas, además de Colón y el norte de Veraguas.

En el Pacífico, el pronóstico contempla aguaceros aislados durante la madrugada y la mañana en el sur de Veraguas y Azuero, las zonas costeras y montañosas de Panamá Este y Darién, y el golfo de Panamá.

Durante la tarde y la noche se prevén aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero y Veraguas, y Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre 30 °C y 33 °C.

En el Caribe, los vientos soplarán del oeste durante la mañana, con velocidades de entre 3 y 5 km/h, y cambiarán al noroeste por la tarde y la noche, con velocidades de 13 km/h. En el Pacífico, serán del oeste a 7 km/h durante la mañana y del sur, entre 9 y 11 km/h, durante la tarde y la noche.

Según el pronóstico, las condiciones marítimas serán favorables para las actividades en ambas vertientes. En el Caribe se esperan olas desde 0.91 metros, con períodos de hasta nueve segundos; en el Pacífico, desde 0.61 metros, con períodos de 16 segundos.

La radiación UV-B alcanzará índices entre muy altos y extremos en ambas vertientes durante la tarde.