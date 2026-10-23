Clima en Panamá: Calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de aguaceros en algunas regiones

En el Pacífico, las olas alcanzarán alturas de entre 1.20 y 1.50 metros , mientras que en el Caribe llegarán hasta 0.90 metros. Aunque se prevén condiciones marítimas generalmente favorables, las tormentas podrían provocar cambios repentinos en el estado del mar.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde de este viernes 23 de octubre, principalmente en Chiriquí, Veraguas y la península de Azuero.

De acuerdo con el pronóstico, en el Pacífico, se espera poca nubosidad en el centro y oriente, mientras que el occidente presentará mayor cobertura nubosa en horas de la mañana.

Para la tarde, el calentamiento diurno y la humedad favorecerán la formación de nubes de gran desarrollo vertical, con aguaceros y tormentas eléctricas de mayor incidencia en Chiriquí, Veraguas y la península de Azuero. En el oriente de la vertiente del Pacífico, las precipitaciones serán más aisladas.

Durante la noche, las lluvias tenderán a disminuir, aunque se mantendrá abundante nubosidad.

En la vertiente del Caribe, en la mañana habrá nubosidad parcial, alternada con períodos de mayor presencia de sol.

Por la tarde, podrían registrarse aguaceros aislados con tronadas ocasionales en toda la vertiente. Hacia la noche, las precipitaciones disminuirán gradualmente sobre tierra firme, mientras que nuevas áreas de lluvia con actividad eléctrica podrían ingresar desde el sector marítimo.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 21 °C en áreas montañosas y de mayor elevación, y entre 22 °C y 26 °C en zonas de menor altitud.

Las máximas se situarán entre 27 °C y 32 °C, con los valores más elevados en las regiones de baja altitud, principalmente en sectores del occidente y las provincias centrales.

En cuanto a los vientos, se esperan direcciones variables y velocidades de entre 5 y 25 km/h. Durante las tormentas podrían presentarse ráfagas localmente fuertes cerca de los núcleos de mayor desarrollo.

En el Pacífico, las olas alcanzarán alturas de entre 1.20 y 1.50 metros, mientras que en el Caribe llegarán hasta 0.90 metros. Aunque se prevén condiciones marítimas generalmente favorables, las tormentas podrían provocar cambios repentinos en el estado del mar.

Los índices de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre 8 y 11, correspondientes a niveles muy altos y extremos.

Ante estas condiciones, se recomienda tomar precauciones durante las actividades de navegación, pesca y recreación costera, así como seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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