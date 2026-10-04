Clima en Panamá: cielo nublado, lluvias y tormentas se prevén este domingo
Ante la posibilidad de un incremento en los niveles de ríos y quebradas y de deslizamientos, se recomienda consultar los avisos de vigilancia y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Ciudad de Panamá, Panamá/Cielos nublados, lluvias y aguaceros de variada intensidad acompañados de tormentas se prevén para este domingo 4 de octubre en Panamá, según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). Las condiciones aumentan el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos, calles anegadas y ráfagas de viento.
En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros con tormentas en sectores marítimos que podrían ingresar a tierra firme, principalmente desde Colón hasta Bocas del Toro. Por la tarde, las lluvias y tormentas dispersas se extenderán a lo largo de la vertiente, mientras que en la noche se prevén algunas lluvias ligeras.
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En el Pacífico, el pronóstico contempla lluvias ligeras durante la madrugada en el sur de Darién, la región metropolitana, Coclé, Veraguas y Chiriquí, con cielo nublado durante la mañana.
Para la tarde se esperan aguaceros hasta fuertes con tormentas y ráfagas de viento desde Chiriquí hasta el sur de Veraguas. En el resto de la vertiente se prevén aguaceros moderados dispersos, también acompañados de tormentas y ráfagas. Durante la noche persistirán lluvias dispersas a aisladas.
Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C en la mayor parte del país, y entre 16 °C y 22 °C en la Cordillera Central.
En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas de 0.60 a 0.91 metros en el Caribe y de 0.61 a 1.50 metros en el Pacífico, donde se recomienda precaución. Las tormentas sobre el mar pueden generar ráfagas fuertes.
Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 3 y 7, con niveles de riesgo de moderados a altos.
Ante la posibilidad de un incremento en los niveles de ríos y quebradas y de deslizamientos, se recomienda consultar los avisos de vigilancia y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).