Clima en Panamá: cielo nublado, lluvias y tormentas se prevén este domingo

Ante la posibilidad de un incremento en los niveles de ríos y quebradas y de deslizamientos, se recomienda consultar los avisos de vigilancia y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) .

Ciudad de Panamá, Panamá/Cielos nublados, lluvias y aguaceros de variada intensidad acompañados de tormentas se prevén para este domingo 4 de octubre en Panamá, según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). Las condiciones aumentan el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos, calles anegadas y ráfagas de viento.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros con tormentas en sectores marítimos que podrían ingresar a tierra firme, principalmente desde Colón hasta Bocas del Toro. Por la tarde, las lluvias y tormentas dispersas se extenderán a lo largo de la vertiente, mientras que en la noche se prevén algunas lluvias ligeras.

En el Pacífico, el pronóstico contempla lluvias ligeras durante la madrugada en el sur de Darién, la región metropolitana, Coclé, Veraguas y Chiriquí, con cielo nublado durante la mañana.

Para la tarde se esperan aguaceros hasta fuertes con tormentas y ráfagas de viento desde Chiriquí hasta el sur de Veraguas. En el resto de la vertiente se prevén aguaceros moderados dispersos, también acompañados de tormentas y ráfagas. Durante la noche persistirán lluvias dispersas a aisladas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C en la mayor parte del país, y entre 16 °C y 22 °C en la Cordillera Central.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas de 0.60 a 0.91 metros en el Caribe y de 0.61 a 1.50 metros en el Pacífico, donde se recomienda precaución. Las tormentas sobre el mar pueden generar ráfagas fuertes.

Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 3 y 7, con niveles de riesgo de moderados a altos.

Ante la posibilidad de un incremento en los niveles de ríos y quebradas y de deslizamientos, se recomienda consultar los avisos de vigilancia y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).