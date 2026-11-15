Clima en Panamá: Condiciones mayormente secas y lluvias aisladas en sectores marítimos

*Sensación térmica elevada, especialmente durante la jornada diurna. *Índices de radiación mayormente extremos, por lo que se hace el llamado a mantenerse hidratado y evitar en gran medida la exposición prolongada al sol.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de noviembre, por lo que se esperan condiciones mayormente secas y lluvias aisladas en sectores marítimos.

El tiempo

Vertiente del Pacífico

En la madrugada y la mañana, predominará un cielo entre parcialmente nublado y despejado en occidente, provincias centrales; cabe mencionar que sobre el golfo de Panamá y la parte central del Pacífico con lluvias aisladas.

Para horas de la tarde, se prevén aguaceros aislados en Tierras Altas de Chiriquí, Sur de Veraguas, sur de Los Santos, Panamá Metro-Golfo, Darién y la Comarca Sambú; en el resto sin condiciones significativas.

En la jornada de la noche, prevalecerá la poca cobertura nubosa en toda la región y con lluvias con tormentas en el Pacífico Central.

Vertiente del Caribe

Durante la madrugada y la mañana, se espera la poca cobertura nubosa a lo largo de toda la vertiente, permitiendo así más tarde lo que es el calentamiento diurno. Es importante mencionar que en el sector marítimo del que muy posiblemente se estarán acercando a las costas de Bocas del Toro y Colón.

En la tarde, con chubascos aislados en la zona montañosa de Bocas del Toro, norte de Veraguas, y manteniendo estable para el resto.

Hacia la noche, podrían originarse lluvias con tormentas en el área marítima central-occidental y parcialmente nublado sobre tierra firme.

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Temperaturas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 17 °C y 23 °C en las zonas montañosas, mientras que en los sectores más bajos se situarán entre 24 °C y 28 °C.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan entre 27 °C a 33 °C, sobre sectores del occidente del país y las provincias centrales.

Viento

Se estiman vientos con dirección norte en gran parte del país, ligeras incursiones del suroeste para el occidente de la vertiente del Pacífico; con velocidades entre 05 y 20 km/h.

Condiciones marítimas

Pacífico: Alturas de oleaje entre 0.90 y 1.30 metros, manteniéndose en el rango dentro de lo normal.

Caribe: Se mantendrá un estado del mar favorable y olas no mayores a 0.60 metros de altura.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices de radiación ultravioleta entre 09 y 11, correspondientes a niveles muy altos, llegando a ser extremos.

Piden seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).