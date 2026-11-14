Frente frío provocará lluvias en varias regiones del país, advierte Sinaproc

Entre las recomendaciones está evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, así como ingresar a playas o realizar actividades acuáticas mientras persistan las condiciones adversas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por la probabilidad de lluvias y aguaceros significativos en diferentes sectores del país, debido a la aproximación de un frente frío a la región occidental de la cuenca del mar Caribe.

El aviso estará vigente hasta el 16 de noviembre de 2026 y comprende la vertiente del Caribe, la cordillera Central y la región Oriental.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se esperan lluvias considerables en la comarca Emberá, sectores de Darién, Panamá, Guna Yala, Colón, Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Chiriquí.

En el resto del territorio nacional podrían registrarse lluvias y aguaceros esporádicos de variada intensidad.

Sinaproc advirtió que estas condiciones meteorológicas podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos y quebradas, por lo que pidió a la población mantener las medidas de prevención.

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Entre las recomendaciones está evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, así como ingresar a playas o realizar actividades acuáticas mientras persistan las condiciones adversas.

También se aconseja mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan representar un peligro ante fuertes vientos, además de limpiar desagües y mantener libres de basura los canales de circulación de agua.

La entidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de respuesta.

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse a los teléfonos 520-4426 o 911.