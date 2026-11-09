Clima en Panamá: condiciones secas y lluvias aisladas marcarán la jornada de hoy lunes

Se esperan aguaceros durante la tarde en Tierras Altas de Chiriquí, Darién, la comarca Sambú y la zona montañosa de Bocas del Toro. La radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos a extremos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones secas y estables predominarán en gran parte del país, aunque se prevén lluvias aisladas durante la tarde en sectores del occidente y el oriente, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Pacífico, la madrugada y la mañana tendrán poca cobertura nubosa, lo que favorecerá el calentamiento diurno. Durante la tarde se esperan aguaceros aislados en Tierras Altas de Chiriquí, Darién y la comarca Sambú, mientras que el resto de la región permanecerá sin condiciones significativas. Por la noche, prevalecerá un cielo mayormente despejado.

En la vertiente del Caribe, el cielo estará entre parcialmente nublado y cubierto durante la madrugada y la mañana, pero sin lluvias. En la tarde podrían registrarse chubascos aislados en la zona montañosa de Bocas del Toro; el resto se mantendrá estable.

Para la noche, podrían desarrollarse lluvias con tormentas en el área marítima oriental del Caribe, con incursiones aisladas hacia Guna Yala. No se esperan condiciones adversas en los demás sectores de esta vertiente.

Temperaturas y radiación ultravioleta

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 17 °C y 23 °C en las zonas montañosas y entre 23 °C y 26 °C en los sectores más bajos. Las máximas estarán entre 27 °C y 34 °C, especialmente en el occidente del país y las provincias centrales.

Los índices de radiación UV-B se situarán entre 8 y 11, correspondientes a niveles muy altos a extremos.

Vientos y condiciones del mar

Predominarán los vientos del norte en gran parte del territorio, con ligeras incursiones del suroeste en el occidente de la vertiente del Pacífico. Las velocidades estarán entre 5 y 25 km/h, con periodos de viento calmo.

En el Pacífico se prevén olas de 0.90 a 1.30 metros, dentro del rango normal. En el Caribe, el estado del mar será favorable, con olas que no superarán los 0.60 metros.

Se recomienda seguir las indicaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Cabe señalar que también se prevé una sensación térmica elevada, especialmente durante la jornada diurna, e índices de radiación mayormente extremos, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.