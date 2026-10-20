Clima en Panamá: Prevén fuertes aguaceros y tormentas para este martes

El Instituto de Meteorología de Panamá advierte sobre lluvias intensas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y riesgo de crecidas de ríos o anegaciones durante la tarde en gran parte del país.

Ciudad de Panamá/El territorio de Panamá registrará un escenario meteorológico inestable durante este martes 20 de octubre. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), se anticipan lluvias y chubascos moderados desde horas de la mañana, intensificándose en la tarde hacia aguaceros muy fuertes con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en las vertientes del Caribe y del Pacífico, lo que mantiene la alerta por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en zonas de riesgo.

Pronóstico del tiempo por regiones

Vertiente del Caribe

Mañana: Cielos nublados con probabilidad de lluvias entre débiles y moderadas dispersas, afectando principalmente a las provincias de Colón y Veraguas Norte.

Cielos nublados con probabilidad de lluvias entre débiles y moderadas dispersas, afectando principalmente a las provincias de Colón y Veraguas Norte. Tarde y noche: Se prevé un incremento significativo de las lluvias, generándose aguaceros y tormentas de muy fuertes a intensas, acompañadas de ráfagas de viento, desde Veraguas Norte hasta Bocas del Toro. Estas condiciones se mantendrán hasta las primeras horas de la noche, dejando posteriormente nublados con lluvias ligeras en el área marítima y costera.

Vertiente del Pacífico

Mañana: Posibles lluvias y chubascos aislados de intensidad ligera a moderada en el golfo de Panamá, la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y la península de Azuero.

Posibles lluvias y chubascos aislados de intensidad ligera a moderada en el golfo de Panamá, la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y la península de Azuero. Tarde y noche: Se desarrollarán lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes a lo largo de toda la vertiente. Se espera mayor intensidad en Darién, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas (centro y sur) y las tierras bajas y altas de Chiriquí. Durante la noche persistirán los aguaceros en áreas montañosas de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, el golfo de Panamá y sectores de la comarca Emberá Sambú.

Nota relacionada: El Imhpa emite aviso por lluvias, tormentas y vientos hasta el 21 de octubre

Temperaturas y vientos

Temperaturas: Las mínimas oscilarán entre los 23°C y 26.5°C a nivel nacional, mientras que en la Cordillera Central descenderán entre los 15°C y 23°C. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29°C y 31°C en zonas bajas, y de 18°C a 24°C en sectores montañosos.

Las mínimas oscilarán entre los 23°C y 26.5°C a nivel nacional, mientras que en la Cordillera Central descenderán entre los 15°C y 23°C. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29°C y 31°C en zonas bajas, y de 18°C a 24°C en sectores montañosos. Vientos: Predominarán vientos del nor-noreste y noreste con velocidades entre 5 y 15 km/h en la mayor parte del país, a excepción del Pacífico Occidental, donde prevalecerán flujos del suroeste menores a 10 km/h.

Condiciones marítimas y radiación UV