Clima en Panamá: Pronostican aguaceros y tormentas eléctricas para varias provincias este viernes

Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y el norte de Ngäbe-Buglé figuran entre las áreas con mayor probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes durante la tarde.

Panamá registrará este viernes 9 de octubre aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, principalmente durante la tarde en sectores del occidente del país, de acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte en Bocas del Toro y el norte de la comarca Ngäbe-Buglé. También podrían registrarse aguaceros de corta duración en Colón y la comarca Guna Yala.

Durante la noche, las lluvias podrían persistir de manera esporádica en Bocas del Toro y el norte de Ngäbe-Buglé, pero disminuirán gradualmente. En el resto del Caribe no se prevén eventos lluviosos significativos.

En la vertiente del Pacífico, las condiciones más lluviosas se esperan durante la tarde en Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, las zonas montañosas de Azuero y Coclé, donde podrían registrarse aguaceros de intensidad variable, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

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Asimismo, se pronostican lluvias de corta duración en Panamá Oeste, la provincia de Panamá, Darién y las comarcas Emberá. Para la noche no se esperan precipitaciones de importancia en esta vertiente.

Temperaturas y condiciones del viento

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 22 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se situarán entre 22 °C y 24 °C.

Las máximas estarán entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico, de 28 °C a 31 °C en el Caribe y de 20 °C a 25 °C en la Cordillera Central.

En cuanto al viento, durante la mañana predominarán condiciones calmas a ligeras, con direcciones variables. Para la tarde se esperan vientos sostenidos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con posibilidad de ráfagas durante los episodios de lluvia.

Condiciones marítimas e índices UV

En el litoral del Caribe se esperan olas de entre 0.80 y 1.20 metros de altura, con períodos de siete a ocho segundos. En el Pacífico, las olas tendrán alturas similares, con períodos de 11 a 14 segundos.

Por otra parte, los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre altos y muy altos, de 6 a 10, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

El pronóstico también hace referencia a un aviso de vigilancia meteorológica, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones de las autoridades.