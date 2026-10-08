Operación Fisher: Tribunal dicta condenas de entre 5 y 24 años de prisión para 12 miembros de la red criminal

Durante las investigaciones, las autoridades decomisaron 1.5 toneladas de droga, casi 10 millones de dólares en efectivo, activos en bienes inmuebles, 38 vehículos de alta gama y armas de fuego.

Panamá/Un Tribunal de Juicio impuso, este jueves, condenas que van desde los 5 hasta los 24 años de prisión a 12 personas vinculadas a la Operación Fisher, procesadas por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

La pena máxima de 24 años de prisión por ambos delitos recayó sobre el líder de la organización criminal. Dentro de la misma causa, el tribunal fijó condenas de 20 años de cárcel para dos de los procesados y de 13 años para otros tres implicados, también por la comisión de ambos delitos.

Asimismo, se sancionó a una persona con 10 años de prisión únicamente por el delito de asociación ilícita para delinquir. En cuanto al delito de blanqueo de capitales, el tribunal estableció penas de 6 años de prisión para dos personas y de 5 años para otras tres.

Como parte de la sentencia, se ordenaron medidas accesorias que incluyen el comiso de bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y fondos depositados en cuentas bancarias.

El pasado 9 de septiembre, catorce personas, entre ellas dos personas jurídicas y el señalado líder de una organización criminal, Jorge Luis General, fueron declaradas culpables en el marco de las investigaciones derivadas de la operación "Fisher", ejecutada en diciembre de 2021.

La causa presentada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación se fundamenta en las acciones de la Operación Fisher, la cual desarticuló una red ligada al "Clan del Golfo" que operaba en Costa Arriba y Costa Abajo de Colón.

Durante las investigaciones, las autoridades decomisaron 1.5 toneladas de droga, casi 10 millones de dólares en efectivo, activos en bienes inmuebles, 38 vehículos de alta gama y armas de fuego.

La estructura utilizaba el territorio nacional como ruta hacia Centroamérica y Estados Unidos mediante embarcaciones y vehículos con doble fondo.