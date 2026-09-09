Operación Fisher: Condenan a 14 personas por blanqueo de capitales y asociación ilícita tras más de un año de juicio

Las condenas se producen tras un juicio oral que se extendió durante 14 meses, dentro de una investigación iniciada en diciembre de 2021 contra una red criminal vinculada al denominado Clan del Golfo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Catorce personas, entre ellas dos personas jurídicas y el señalado líder de una organización criminal, Jorge Luis General, fueron condenadas en el marco de las investigaciones derivadas de la operación "Fisher", ejecutada en diciembre de 2021.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, informó que las condenas fueron obtenidas tras un juicio oral que se extendió durante 14 meses. La entidad señaló que siete de los condenados fueron declarados responsables por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

La investigación estuvo dirigida contra una red criminal que funcionaba como brazo logístico y estratégico en el Caribe panameño para el cartel colombiano denominado Clan del Golfo, que operaba desde la Costa Arriba y Costa Abajo de la provincia de Colón y que, de acuerdo con las pesquisas, utilizaba a Panamá como ruta para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

La audiencia de lectura de sentencia fue fijada para el próximo 6 de octubre.

Una red dedicada al traslado de drogas

Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que la organización recibía y almacenaba grandes cargamentos de droga procedentes de Colombia. De acuerdo con las autoridades, los estupefacientes ingresaban al territorio nacional principalmente por la costa atlántica y eran trasladados hacia distintos puntos del país mediante métodos diseñados para evadir los controles.

Se pudo conocer que la droga era ocultada en vehículos con doble fondo, cilindros de gas modificados, llantas y otros compartimentos clandestinos. Parte de los cargamentos también era movilizada luego hacia el norte en lanchas rápidas.

Como resultado de la Operación Fisher, las autoridades incautaron al menos 1.5 toneladas de droga, cerca de 10 millones de dólares en efectivo y alrededor de 20 millones de dólares en activos. Entre los bienes decomisados figuran al menos 38 vehículos de alta gama, además de armas de fuego, propiedades y otros activos.

Un caso iniciado en 2021

La Operación Fisher comenzó con 76 personas señaladas, de las cuales 51 fueron imputadas formalmente. Una persona falleció durante el desarrollo de la investigación.

Durante la etapa intermedia del proceso, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró al menos 34 condenas mediante acuerdos de pena, además del decomiso de dinero, propiedades y otros bienes valorados en millones de dólares.

El juicio oral relacionado con la investigación comenzó el 24 de julio de 2025 y llevó ante los tribunales a 14 personas vinculadas a la red criminal. Según la investigación, la organización estaba integrada por ciudadanos panameños y extranjeros. Estas personas podrían enfrentarse a más de 20 años de prisión, dependiendo de los delitos por los que fueron imputadas.