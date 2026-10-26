Clima en Panamá: Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para el país y advertencia marítima en el Caribe

El Instituto de Meteorología advierte sobre la inestabilidad atmosférica generada por la vaguada monzónica y sistemas de bajas presiones.

Panamá/Para este lunes 26 de octubre se esperan condiciones típicas de la temporada lluviosa con aguaceros, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en diversos puntos del país, según el informe matutino del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

De acuerdo con el pronóstico, la atmósfera se mantiene condicionalmente inestable debido al paso de la vaguada monzónica sobre el Pacífico panameño y la presencia de sistemas de bajas presiones en el Caribe e inmediaciones de la región centroamericana.

Pronóstico por vertientes

Vertiente del Caribe

Mañana: Cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes en la comarca Guna Yala, comarca Ngäbe-Buglé, Costa Norte de Veraguas y Colón arriba .

Cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes en la comarca . Tarde y noche: Aumento de nubosidad con lluvias intermitentes, aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, Norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Vertiente del Pacífico

Mañana: Aguaceros aislados en sectores del golfo de Chiriquí, Tierras Altas, Sur de Veraguas, Sur de la península de Azuero, así como en las cordilleras y costas de Darién.

Aguaceros aislados en sectores del golfo de Chiriquí, Tierras Altas, Sur de Veraguas, Sur de la península de Azuero, así como en las cordilleras y costas de Darién. Tarde y noche: Cobertura nubosa con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste, Este, el golfo de Panamá, Darién, Sur de Azuero, Sur de Veraguas y Chiriquí.

Temperaturas y vientos

Temperaturas: Las mínimas oscilarán entre los 12 °C (zonas altas/cordilleras) y 25 °C , mientras que las máximas alcanzarán entre los 28 °C y 31 °C .

Las mínimas oscilarán entre los (zonas altas/cordilleras) y , mientras que las máximas alcanzarán entre los . Vientos: En el Caribe predominarán flujos del noroeste de entre 11 y 24 km/h. En el Pacífico, los vientos soplarán del nor-noroeste en la mañana (24 a 26 km/h) y cambiarán hacia el norte en la tarde/noche (16 a 22 km/h).

Condiciones marítimas y radiación solar

ADVERTENCIA MARÍTIMA EN EL CARIBE: El IMHPA mantiene aviso de precaución para las actividades en el mar Caribe debido al incremento de vientos, oleaje (hasta 1.21 metros) y corrientes de resaca. Por su parte, el litoral Pacífico presenta condiciones favorables con olas cercanas a los 0.91 metros.

Finalmente, se hace un llamado a la población a tomar precauciones durante las horas de la tarde, ya que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre moderados y muy altos en ambas vertientes del país.