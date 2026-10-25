Clima en Panamá: Lluvias de variada intensidad y posibles crecidas de ríos: el pronóstico para este domingo

Hasta la medianoche de este 25 de octubre se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé lluvias y aguaceros de variada intensidad en distintas regiones del país para este domingo 25 de octubre, con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, principalmente durante la tarde.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan lluvias y aguaceros aislados y dispersos en sectores de Colón, Guna Yala y zonas marítimas cercanas. Para el resto de esta región se prevé cielo parcialmente nublado a nublado.

En horas de la tarde, se pronostican aguaceros y tormentas de moderadas a muy fuertes en Guna Yala y Costa Arriba de Colón, con posibilidad de ráfagas de viento. También se esperan lluvias aisladas en Bocas del Toro y el sector oeste de la comarca Ngäbe Buglé.

Durante la noche, las lluvias podrían mantenerse en las zonas marino-costeras de Guna Yala y aumentar progresivamente en Bocas del Toro y Ngäbe Buglé, con posible incidencia en el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón.

En el Pacífico, para la mañana, se esperan aguaceros en el golfo de Panamá, con lluvias dispersas y episodios de mayor intensidad en Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá. También podrían registrarse chubascos aislados en el norte de Panamá Oeste y Panamá.

En horas de la tarde, se pronostican aguaceros de moderados a puntualmente muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá. Además, se esperan aguaceros aislados en la península de Azuero, Chiriquí y Panamá Oeste, con posibilidad de crecidas de ríos en sectores de la región oriental.

Durante la noche, persistirán los cielos nublados y podrían registrarse lluvias dispersas de débiles a moderadas desde la península de Azuero hasta la frontera con Costa Rica, así como en sectores de Darién.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23.5 °C y 26.5 °C, mientras que en las montañas y la cordillera Central se situarán entre 12 °C y 18 °C.

Las máximas estarán entre 29 °C y 33.5 °C en gran parte del país, y entre 22 °C y 26 °C en la cordillera Central.

Los vientos serán de componente noroeste y norte en gran parte del istmo, con excepción de Guna Yala y sectores de Colón, donde predominarán flujos del suroeste y oeste. Las velocidades oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con posibilidad de ráfagas durante las tormentas.

En el litoral Caribe se esperan olas de entre 0.6 y 1.2 metros de altura, con periodos de 5 a 7 segundos. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.4 y 1.3 metros, con periodos de 13 a 16 segundos.

Los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B serán de altos a muy altos en la región occidental del país y moderados en el resto del territorio nacional.

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