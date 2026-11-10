Clima en Panamá: Temperaturas de hasta 34°C y radiación extrema se prevén para este martes

En cuanto a las condiciones del mar, se mantienen favorables en el litoral Caribe y el Pacífico occidental.

Panamá tendrá este martes 10 de noviembre temperaturas máximas de hasta 34°C y una sensación térmica que podría alcanzar los 40°C, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la mañana se esperan chubascos aislados, de ligeros a moderados, en sectores de Guna Yala y Colón, mientras que en el resto del país predominarán condiciones de cielo parcialmente nublado a despejado.

Para horas de la tarde, existe probabilidad de lluvias en Darién y la comarca Emberá. También se prevén aguaceros acompañados de actividad eléctrica en el centro y sur de Veraguas, así como en Chiriquí.

En el resto del territorio nacional habrá poca probabilidad de precipitaciones, aunque no se descartan chubascos ocasionales y de corta duración.

Te puede interesar: Los Santos conmemorará el 10 de noviembre sin desfiles y con una caravana de solidaridad tras el terremoto

Durante la noche se esperan lluvias de ligeras a moderadas desde Costa Abajo de Colón hasta la comarca Ngäbe Buglé y sectores de Guna Yala.

En el Pacífico, podrían registrarse algunos chubascos en el sur de Veraguas y zonas de Los Santos, especialmente hacia el sur. En el resto del país se prevé cielo parcialmente nublado.

Temperaturas y radiación ultravioleta

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 34°C, con una sensación térmica de hasta 40°C.

El Imhpa también advirtió que los índices máximos de radiación ultravioleta estarán entre niveles muy altos y extremos, por lo que recomienda utilizar protección solar.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones del mar, se mantienen favorables en el litoral Caribe y el Pacífico occidental.

Sin embargo, se emitió advertencia para el Pacífico central y oriental.