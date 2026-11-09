Los Santos conmemorará el 10 de noviembre sin desfiles y con una caravana de solidaridad tras el terremoto

Las asociaciones cívicas de santeños residentes en distintos puntos del país se organizaron para recolectar donaciones y trasladarlas a las zonas golpeadas por el movimiento sísmico.

La conmemoración de los 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos tendrá este año una programación diferente. Los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre llevaron a modificar los actos tradicionales y a sustituir los desfiles por actividades de solidaridad con las comunidades afectadas en la región de Azuero.

Las asociaciones cívicas de santeños residentes en distintos puntos del país se organizaron para recolectar donaciones y trasladarlas a las zonas golpeadas por el movimiento sísmico. La ayuda será llevada este 10 de noviembre mediante una caravana que recorrerá las áreas afectadas.

”Vamos a salir desde el parque Heliodoro Patiño a partir de las 4:00 a.m. para dirigirnos hacia el área de San Miguelito y encontrarnos con la asociación de San Miguelito. De allí vamos a partir para encontrarnos con el comité cívico de Chorrera y vamos después hacia Capira para de allí salir todos en Caravana hacia Azuero”, explicó Sheila Chen, Unión de Santeños en Juan Díaz.

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En la provincia de Los Santos tampoco se realizarán los tradicionales desfiles. En su lugar, las actividades conmemorativas comenzarán a la medianoche del 10 de noviembre en el parque Rufina Alfaro, donde se entonará el Himno Santeño y se realizará la proclamación de libertad.

Para horas de la mañana está previsto un acto protocolar al que asistirá el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a integrantes de su equipo de gobierno.

”Quiero ir a visitar la iglesia y el Museo de la Municipalidad para ver perfectamente como está”, señaló Mulino.

El Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos se conmemora cada 10 de noviembre en recuerdo del levantamiento popular ocurrido en 1821 contra las autoridades españolas, considerado uno de los acontecimientos que impulsaron el proceso independentista de Panamá.

Este año, la fecha histórica estará marcada por un llamado a la solidaridad y la unidad, en medio de los esfuerzos de recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto.

Con información de María de Gracia