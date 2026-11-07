¡Solidaridad santeña! Residentes de Juan Díaz conmemorarán 10 de noviembre con colecta para damnificados por terremoto

La jornada de recepción de donaciones se realizará este domingo 8 y lunes 9 de noviembre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Los artículos serán trasladados el martes en una caravana que partirá desde el parque Eliodoro Patiño hacia las comunidades afectadas.

Juan Díaz, Panamá/La Unión de Santeños residentes en Juan Díaz organiza una colecta de artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en la provincia de Los Santos.

La recepción de donaciones se realizará este domingo 8 y lunes 9 de noviembre, en horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Entre los artículos que se necesitan están pañales para niños y adultos, leche en polvo, agua embotellada, toallas, sábanas y carpas con cierre.

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Los organizadores informaron que las donaciones serán trasladadas hasta Suero y posteriormente distribuidas entre los residentes de las comunidades más afectadas por el sismo. La caravana partirá el martes 10 de noviembre, a las 4:00 a. m., desde el parque Eliodoro Patiño, con destino al área de Tonosí, uno de los sectores más afectados por el movimiento telúrico.

La iniciativa también representa un cambio en las actividades previstas para conmemorar el 10 de noviembre. Según los organizadores, la celebración no fue cancelada, sino sustituida por una jornada de solidaridad y apoyo a sus coterráneos.

"Un solo corazón, una sola tierra hacia nuestros coterráneos santeños", expresaron al explicar el propósito de la actividad.