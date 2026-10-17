Clubes de Leones organizan bolsas de comida para familias afectadas por el sismo en Azuero

Los organizadores destacaron la solidaridad de la población, que ha colaborado con las donaciones. También señalaron el respaldo de aportes gestionados por particulares.

Los Clubes de Leones de todo el país se reunieron en Chitré, provincia de Herrera, para organizar 1,600 bolsas de comida destinadas a las familias afectadas por el sismo que impactó a las provincias de Herrera y Los Santos.

La jornada se desarrolla en la sede del Club de Leones, habilitada como centro de acopio y logística para clasificar y preparar las donaciones que serán distribuidas entre las personas que necesitan ayuda humanitaria.

Además de los alimentos, los voluntarios han reunido carpas, toldas y agua para atender las necesidades de las comunidades afectadas. La iniciativa busca brindar apoyo a las familias que enfrentan dificultades tras los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

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En esta labor participan integrantes de distintos clubes del país, junto con las domadoras, los jóvenes de los Clubes Leo y los Cachorros, quienes trabajan en equipo para organizar los suministros y contribuir a la atención de los damnificados.

Los organizadores destacaron la solidaridad de la población, que ha colaborado con las donaciones. También señalaron el respaldo de aportes gestionados por particulares y de una subvención de la oficina internacional de la organización, con el apoyo de la Fundación de los Leones.