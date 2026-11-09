Comercios de Penonomé aceleran su recuperación y esperan reabrir antes de diciembre

Más del 80% de los comerciantes ha presentado documentación para la revisión de sus estructuras.

Provincia de Coclé./El comercio de Penonomé busca levantarse tras los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre. Algunos establecimientos han colocado letreros para informar a sus clientes que continúan atendiendo en locales temporales, mientras otros aceleran los trabajos para reabrir sus instalaciones antes de finalizar noviembre, con la mirada puesta en la actividad comercial de diciembre.

“Estamos trabajando fuertemente, ya estamos por abrir. Vamos a tener bastantes promociones para la gente, para que aprovechen. Dios quiera que a fin de mes estemos abiertos”, expresó Habed Hijaz, propietario de un negocio.

Por su parte, la emprendedora Francia Guevara manifestó que espera retomar pronto sus actividades. “Pronto volveremos, no ha pasado nada, gracias a Dios estamos con vida. Pronta apertura”.

En cuanto a las evaluaciones, Edwin Gómez, del Comité Post Sismo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Coclé, informó que más del 80% de los comerciantes ha presentado la documentación requerida para la revisión de las estructuras. La meta de la mesa técnica es completar el 100% de la cobertura a mediados de noviembre, aunque esto dependerá de que los propietarios entreguen los documentos pendientes.

Una vez concluida esta etapa de reactivación, especialistas de la UTP realizarán estudios para analizar el comportamiento sísmico de la provincia de Coclé tras el terremoto.

Mientras avanzan los trabajos, Operaciones del Tránsito en Coclé también ha realizado recorridos para identificar las vías que podrían habilitarse en ambos sentidos y agilizar la circulación en Penonomé. Fernando Pérez explicó que estas medidas dependerán de la autorización del Sistema Nacional de Protección Civil, debido a los daños registrados en estructuras cercanas a las calles que permanecen cerradas.

Con información de Nathali Reyes.