CIDH llama desde Panamá a renovar el compromiso con la dignidad humana

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este 26 de octubre en Panamá su 197.º período de sesiones, que se extenderá hasta el 30 de octubre. Las actividades se desarrollan en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), ubicada en la avenida principal de Amador, en la ciudad de Panamá.

Durante estas sesiones se realizarán 29 audiencias públicas en las que se abordarán casos de diferentes países sobre temas como mujeres privadas de libertad, niñas migrantes, libertad de expresión, espacio cívico y libertad religiosa, entre otros.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Stuardo Ralón, manifestó que “cada persona que tome la palabra se siente escuchada, que cada Estado que comparezca se sienta respetado y que cada audiencia nos acerque un poco más a soluciones concretas para quienes más lo necesitan. Que al final de esta semana podamos decir que venimos a Panamá a escucharnos y que regresamos con el compromiso renovado de servir juntos a la dignidad de cada persona”.

Además, dijo que "digámoslo con franqueza y sin señalar a nadie: todos los Estados de la región tienen desafíos en materia de derechos humanos”.

Stuardo Ralón aclaró que las audiencias públicas de esta semana “no son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado”, sino un espacio de escucha.

En estas sesiones, uno de los oradores principales ha sido el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

Con información de María De Gracia.