EEUU destinó $10 millones en asistencia humanitaria y especialistas en rescate por sismo en Panamá

Estados Unidos movilizó rescatistas, aeronaves y ayuda humanitaria a las comunidades más golpeadas por el sismo del pasado 9 de octubre en Panamá.

Ciudad de Panamá/Tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá, Estados Unidos activó una red de asistencia humanitaria y apoyo logístico valorada en 10 millones de dólares, para atender a las poblaciones afectadas.

Como parte de la ayuda de emergencia, un equipo de 20 especialistas estadounidenses en búsqueda y rescate urbano (USAR) fue desplegado en las primeras 24 horas. Estos expertos trabajaron de la mano con el Sinaproc para realizar más de 370 evaluaciones estructurales en escuelas, hospitales, iglesias y edificios públicos, garantizando la seguridad en las zonas vulnerables.

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La operación abarcó cinco zonas estratégicas del país: Ciudad de Panamá, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Con el puente aéreo y terrestre del Comando Sur, el Programa aéreo de INL y la Aeronaval, se lograron movilizar más de 60 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo helicópteros CH-47 Chinook y H-60 Black Hawk que irrumpieron en áreas de difícil acceso para llevar suministros.

En el plano del financiamiento y ayuda internacional, los fondos del Departamento de Estado se canalizaron a través de organizaciones clave como ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja. Esto ayudó a construir albergues temporales, carpas para familias en Tonosí, miles de porciones de alimentos, agua potable y kits de higiene, destacando la atención prioritaria a comunidades como Isla Cañas y los habitantes de la región de Azuero. Asimismo, la firma Miyamoto asumió la evaluación técnica de 4,500 estructuras e infraestructura crítica para beneficiar a unas 500,000 personas.

El Senafront recibió camiones y buses para optimizar la distribución, logrando repartir más de 50,000 cajas de agua y cerca de 40,000 latas de comida.