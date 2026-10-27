Copa Airlines dona 200 carpas al Sinaproc para familias afectadas por sismo

La representante de la Copa Airlines explicó que esta ayuda humanitaria no solo beneficia a más de 250 familias, sino que también permitirá ir cerrando progresivamente los albergues temporales habilitados en la zona.

Ciudad de Panamá/En un esfuerzo conjunto por apoyar a las comunidades afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, Copa Airlines realizó una importante donación de carpas al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La ayuda consiste en 200 refugios familiares adquiridos en el exterior, los cuales servirán para albergar a más de 1,000 personas damnificadas, principalmente en la región de Tonosí, Macaracas y Los Santos.

Apoyo humanitario y retorno seguro

Durante la entrega oficial, la encargada de responsabilidad social empresarial de Copa Airlines, Laura Plata, destacó el compromiso de la aerolínea con las familias que lo perdieron todo:

"Hemos trabajado muy de cerca desde el principio para apoyar a las familias afectadas por esta situación y hoy nos sentimos muy contentos de que esas personas poco a poco puedan ir regresando a sus terrenos y cerca de sus hogares, lo que representa gran esperanza en su proceso de recuperación", expresó Plata.

La representante de la Copa Airlines explicó que esta ayuda humanitaria no solo beneficia a más de 250 familias, sino que también permitirá ir cerrando progresivamente los albergues temporales habilitados en la zona.

Trabajo articulado con las autoridades

Por su parte, la subdirectora del Sinaproc, Malitzie Rivera, agradeció el respaldo constante de la empresa privada desde el primer día de la emergencia.

"El Gobierno nacional agradece a la empresa Copa en esta segunda entrega. Han sido una de las empresas con las que ha colaborado arduamente, estando las 24 horas del día desde el momento en que se dio este movimiento sísmico en la provincia de Azuero", señaló Rivera.

La funcionaria detalló que los nuevos refugios temporales serán distribuidos de manera prioritaria en Tonosí, facilitando que las familias puedan retornar cerca de sus tierras, animales y pertenencias para iniciar la reconstrucción de sus vidas.

Con información de Jorge Quirós.