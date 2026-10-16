Temblor en Panamá: Copa Airlines entrega refugios y suministros para familias afectadas

Copa Airlines mantiene conversaciones con organizaciones humanitarias y autoridades para identificar otras alternativas de asistencia que permitan contribuir a la atención de las personas.

Ciudad de Panamá/Copa Airlines y sus colaboradores pusieron en marcha una serie de acciones para apoyar a las familias afectadas por el terremoto, mediante la entrega de refugios temporales, agua potable y artículos de primera necesidad.

Como parte de esta iniciativa, la aerolínea adquirió 100 refugios de emergencia y 200 lonas impermeables, con los que se busca beneficiar aproximadamente a 100 familias y ofrecer protección temporal a un mínimo de 500 personas.

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La ayuda también incluye 1,200 galones de agua, pañales, leche para bebés y niños, además de otros insumos esenciales. Estos recursos fueron canalizados a través del Despacho de la Primera Dama para su distribución entre las comunidades afectadas.

La empresa informó que un grupo de sus colaboradores participará como voluntario en la preparación y entrega de las carpas, para apoyar en terreno las labores de las organizaciones y autoridades encargadas de atender la emergencia.

”Uno necesita un techo para poder dormir y uno puede estar en un albergue en algún momento, pero no todos los días y esto sabemos que va a tomar algún tiempo resolver y estas son toldas que están hechas como albergues, que tienen una duración de mucho tiempo, son familiares y, aunque no reemplazan ni resuelven lo que se cayó, son un paliativo importante”, indicó Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines.

Asimismo, Copa Airlines mantiene conversaciones con organizaciones humanitarias y autoridades para identificar otras alternativas de asistencia que permitan contribuir a la atención de las personas damnificadas y a la recuperación de las comunidades afectadas por el sismo.