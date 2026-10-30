Copa Airlines reúne a 300 universitarios en su séptima edición de Hackathon

La séptima edición de la Hackathon permite a los participantes aplicar sus conocimientos y acercarse a oportunidades laborales en Copa Airlines y las empresas vinculadas al encuentro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con videos, lecturas, talleres y ejercicios prácticos, los equipos universitarios se prepararon para una competencia que los pondrá frente a desafíos tecnológicos de la vida real. Unos 300 jóvenes panameños participan en la séptima edición de la Hackathon de Copa Airlines, una iniciativa que busca desarrollar y descubrir talento.

La jornada inaugural incluyó charlas y actividades de preparación para los retos que deberán resolver en un tiempo determinado. Durante el encuentro contarán con el acompañamiento de voluntarios y sus propuestas serán evaluadas por un jurado.

Para los estudiantes, la experiencia representa una oportunidad de poner a prueba lo aprendido en las aulas. Para la aerolínea y las empresas participantes, también es un espacio para identificar posibles integrantes de sus equipos de trabajo.

Preparación antes de los desafíos

Eric, integrante del equipo Cuatro de Tomate junto con Diego, Guillermo y Jessica, contó que comenzaron a prepararse desde que se publicaron los primeros recursos informativos.

"Nosotros nos preparamos desde el primer día que anunciaron las cápsulas informativas; los videos que salieron en YouTube, los estuvimos viendo en vivo, estuvimos leyendo las cápsulas que nos mandaron, utilizamos apoyo de la IA para generar informes educativos y en eso pasamos pruebas, hicimos prácticas para prepararnos para este día", relató.

Otro de los participantes, Omar Navas, explicó que su equipo, AI Babies, está integrado por estudiantes de tercer año de Desarrollo y Gestión de Software de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Como parte de su preparación, revisaron los recursos compartidos por los organizadores y participaron en talleres mediante la plataforma Teams.

Un acercamiento al mercado laboral

Hugo Aquino, entrevistado durante la actividad, explicó que el encuentro permite a los jóvenes trabajar con tecnologías que pueden ampliar sus oportunidades al terminar sus estudios.

"Lo que estamos es poniendo a disposición de ellos diferentes tecnologías para que cuando egresen al mercado laboral puedan tener mejores posibilidades de incorporarse", manifestó.

Aquino también destacó el potencial de Panamá como centro tecnológico por su posición geográfica y señaló que la competencia facilita la identificación de talento para Copa Airlines y las empresas patrocinadoras y organizadoras.

La experiencia ya ha abierto puertas laborales: jóvenes que participaron en ediciones anteriores forman parte de la plantilla de la aerolínea.

Con información de Jorge Quirós.