'Todos tendrán su casa': Mulino inspecciona construcción de viviendas en Llano Grande y garantiza construcción de 154 hogares

Esto forma parte de la primera fase, que contempla las primeras 2,700 casas que construirá el Gobierno para las familias que perdieron su hogar, número que irá en aumento de acuerdo con el programa de contrataciones y el proceso de inspección.

Veraguas/El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza una gira de trabajo en el sector de Llano Grande, en Veraguas, donde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial inició la construcción de 20 de 154 viviendas para familias afectadas por el pasado terremoto en esta área.

“Vamos a salir primero de las casas que se están construyendo con especificaciones especiales. Las casas se están levantando; todos tendrán su casa”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con el informe, la gira también incluye Ocú y Pesé. El presidente recorrió zonas afectadas, casas en construcción, albergues, el centro de acopio, y la iglesia donde se realizan giras médicas para atender a la población, principalmente niños y adultos mayores.

En el sector de Quegrada Grande, al Sur de Soná, Mulino visitó la vivienda reconstruida de la Sra. Doris Sánchez, la primera beneficiaria de la región. En esta comunidad, se estima llegar a 15 viviendas; se mantienen 8 en construcción.

Estamos saliendo de cada casa como en dos semanas, y eso es lo que la gente quiere: su casa. Alguien me preguntó por la escuela que está afectada y todos estos niños no pueden ir, pero lo más importante es casa. Vamos a salir primero de las casas, y entonces metemos en el verano ya las escuelas, porque por clase no es el problema (....) pido a todos que tengan paciencia, todos tendrán su casa, no hay duda de eso", remarcó.

Se trata de viviendas incluidas en la primera fase que contempla 2,700 casas que construirá el Gobierno para las familias que perdieron su hogar, número que irá en aumento de acuerdo con el programa de contrataciones y el proceso de inspección.

En su gira lo acompañan la primera dama Maricel Cohen de Mulino y los ministros Fernando Boyd (Salud), Jaime Jované (Miviot), José Ramón Icaza (secretario de Metas) y la gobernadora de Veraguas, Ildemarta Riera.

Presupuesto

Por otro lado, el presidente de la República se refirió a las discusiones del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 y a la propuesta que llegó a la Asamblea Nacional para regular las excepciones de la Ley de Contrataciones Públicas, pero dentro del Proyecto de Ley 644 del presupuesto.

La iniciativa, firmada de madrugada del jueves 29 de octubre por los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho, entre otros, plantea cambios en el artículo 370 sobre las empresas e instituciones de servicios públicos.

"Como dijo el ministro Chapman, esa no es una propuesta del órgano Ejecutivo, pero la verdad es que hoy estoy metido en esto", expresó Mulino.

El texto original de la propuesta indica que las entidades comprendidas estarán exceptuadas de la aplicación de la ley vigente "para la adquisición de servicios técnicos, repuestos y equipos, cuando se presenten situaciones fortuitas y de urgencia o concurran circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria, siempre que el monto de la contratación sea inferior a un millón de balboas (B/.1,000,000.00), no acumulativos por proveedor o tipo de servicio técnico, evitando la fragmentación contractual".

Indicó que sigue a la espera de que termine el debate en la Asamblea para la sanción del presupuesto general del Estado.

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