Incorporar a jóvenes en la reconstrucción de viviendas afectadas por sismo, ministra Muñoz explica el plan de trabajo

La ministra Jacqueline Muñoz detalló cómo el programa Mi Primer Empleo y la Bolsa de Empleo se convierten en la columna vertebral para recuperar los puestos de trabajo en las provincias afectadas por el terremoto.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) busca convertir a los jóvenes en la pieza clave de su estrategia para reactivar el empleo y acelerar la reconstrucción de viviendas en las provincias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

La ministra Jacqueline Muñoz explicó que el plan laboral no solo busca dar respuestas inmediatas a las familias que perdieron sus techos, sino también abrir una ventana de oportunidades para los jóvenes que han sido formados en oficios de construcción.

"Estamos hablando de los años en que todas esas familias interioranas han luchado para tener un techo y tener un hogar para la gente", afirmó Muñoz.

La ministra de Trabajo añadió que "no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de sus viviendas", por lo que la respuesta del Estado debe ser rápida, transparente y con rostro humano.

Tras el anuncio del Ejecutivo de construir más de 2000 casas para atender a las familias damnificadas en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, Mitradel movilizó de inmediato su Bolsa de Empleo.

Muñoz detalló que ya identificaron a 1100 personas por distrito y corregimiento, entre electricistas, fontaneros, maestros de obra, albañiles y techeros, para que sean contratados directamente en las zonas afectadas. Esta estrategia de mano de obra local se coordinó en una reunión sostenida con el ministro de Vivienda, buscando que la reconstrucción beneficie directamente a las comunidades golpeadas por el terremoto.

Jóvenes en la reconstrucción

Para la ministra, el verdadero motor de la reactivación laboral está en los jóvenes formados a través del Inadeh La funcionaria informó que cuentan con 1200 cupos disponibles en el programa Mi Primer Empleo y que el Inadeh ya envió los perfiles de 893 jóvenes formados en materia de construcción, listos para ser insertados en las obras de reconstrucción.

"Hago mucho énfasis en esto porque no quiero ruidos alrededor del programa, porque es única y exclusivamente para la gente", sostuvo Muñoz, quien aclaró que los jóvenes seleccionados provienen de las zonas afectadas y que el objetivo es doble: que generen un ingreso para sus familias y que aprendan un oficio que les permita crecer profesionalmente.

Muñoz explicó que muchos de estos jóvenes tienen a sus familias con las casas en el piso, por lo que el programa se convierte en una herramienta social que va más allá del empleo.

Es buscar apoyar a ese joven que tenga un ingreso y que pueda ayudar a su familia y que, de la misma forma, aprenda un oficio y tenga un poco más de experiencia en ese sentido".

Esta estrategia se suma a otros programas, lanzados en enero al Ministerio de Comercio, el cual ha sido clave para identificar y conectar ofertas laborales en estas circunstancias difíciles.

Protección al empleo ante la emergencia

Sobre las suspensiones de contratos, la ministra fue enfática en que el Ministerio está siendo sumamente rígido para evitar cualquier tipo de oportunismo empresarial. Actualmente, hay 176 panameños en procesos de suspensión, pero la cartera ya ha generado 96 ofertas de empleo para reubicarlos de manera inmediata.

"No podemos buscar que este sea un momento para hacer oportunismo y decir 'voy a suspender un contrato' si nosotros como ministerio no validamos", advirtió la ministra, quien explicó que exigen certificaciones de Sinaproc y realizan visitas de campo exhaustivas antes de aprobar cualquier trámite.

Advirtió que no aprobarán suspensiones a empresas, como hoteles, que aleguen un mes de inactividad cuando sus obras de reparación tomarán mucho más tiempo. En estos casos, Mitradel intermedia para que los trabajadores no queden desamparados y las empresas cumplan con sus obligaciones salariales.

Intervención en Serviestiba

Otro de los frentes que atiende Mitradel es la situación de los trabajadores de Serviestiba, operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal.

La ministra Muñoz confirmó que, tras recibir una nota de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en septiembre y detectar que la empresa no iba a liquidar a su personal al terminar sus servicios, ejecutaron una medida oficiosa de secuestro de cuentas para garantizar el pago a los trabajadores.

Muñoz criticó la práctica de tercerización que impedía el crecimiento profesional de los estibadores. Relató que los trabajadores se quejaban de ser pasados de empresa en empresa, desde PPC hasta Serviestiba, sin permitirles crecer profesionalmente ni escalar salarios.

Además, aclaró que el Ministerio de Trabajo intervino en Colón porque se estaban firmando mutuos acuerdos donde los trabajadores aceptaban hasta un 0% o 40% de indemnización por miedo a no recibir nada si la empresa se iba.

Muñoz enfatizó que los derechos adquiridos, como salarios, décimos y prima de antigüedad, son innegociables. Más de 1339 trabajadores ya fueron reubicados en empresas serias y este fin de semana iniciarán los pagos de los acuerdos firmados, con el sindicato de acuerdo en levantar parcialmente el secuestro de cuentas.

Postura ante modificaciones a la Ley de Contrataciones

Finalmente, la ministra Muñoz se refirió a la propuesta de algunos diputados de la Asamblea Nacional para modificar el artículo 370 de la Ley de Contrataciones Públicas.

La iniciativa busca permitir que instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Gobierno realicen compras directas de emergencia de hasta un millón de dólares, ampliando la lista de entidades que actualmente tienen un tope de 500 mil dólares, como el Metro de Panamá o el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Aunque Muñoz indicó que desconoce los detalles específicos de la iniciativa legislativa, aprovechó para transmitir el mensaje del presidente de la República. Hizo un llamado a la celeridad y a la transparencia, sobre todo, para mostrarle a la gente en qué se utilizan los fondos del Estado.