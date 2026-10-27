Gobierno construirá 1,400 viviendas más para familias damnificadas por el terremoto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales para las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre. Estas se suman a las 1,300 viviendas cuya construcción ya había sido anunciada, para un total de 2,700.

Dijo que, mientras se realiza la construcción, se instalarán estructuras temporales contiguas con mejores condiciones para los afectados. Aseveró que no aceptará dilatación y quien no esté de acuerdo que dé un paso al lado.

Además, informó que este martes se modificó el fideicomiso constituido con el Banco Nacional de Panamá para facilitar el financiamiento a los contratistas y agilizar la ejecución de las obras, con el propósito de brindar una respuesta eficiente e inmediata a los damnificados.

“La vivienda es prioridad para los afectados y debe hacerse en el menor tiempo posible”, expresó el mandatario.

En cuanto a la modificación del fideicomiso, el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, explicó que anteriormente los pagos se desembolsaban una vez culminados los contratos. Con el cambio, se realizarán desembolsos en función de un mes de trabajo, lo que permitirá agilizar la construcción de las viviendas y reducir los trámites burocráticos.

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La modificación aprobada hoy autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para administrar y autorizar los recursos, las partidas asignadas y los traslados de estas de conformidad con la Ley que dicta el Presupuesto General del Estado, con cargo a la partida No. 0000000000911 (Estado de Emergencia), dirigida a las acciones identificadas para atender la emergencia nacional.

Su propósito es financiar aportes de capital y pagos requeridos por los contratistas para la ejecución de obras, bienes y servicios, previo refrendo de la Contraloría General de la República.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, anunció que 1,200 jóvenes del programa Mi Primer Empleo participarán en la construcción de las viviendas, donde tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos y aprender un oficio.

La ministra también informó que esta semana comenzó la intermediación laboral para los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos, con el objetivo de preservar sus puestos de trabajo.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, por su parte, destacó que esperan que la construcción de esas 2,700 viviendas culmine en marzo del 2027. En cuanto a la reparación de viviendas, manifestó que se realizará un proceso de revisión para conocer el daño y los materiales que se requieran para iniciar con la reparación.

"Pueden tener la plena seguridad de que los vamos a atender uno a uno a medida que avanza el tiempo", expresó.