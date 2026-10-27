Corte Suprema declara no ilegal el estudio de impacto ambiental de Puerto Barú

La compañía señaló que el proyecto continuará avanzando conforme al marco legal y ambiental aplicable y a las disposiciones de las autoridades competentes.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró no ilegal la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III del proyecto Puerto Barú en David, en la provincia de Chiriquí.

La decisión se refiere a la Resolución DEIA-IA-0003-2024, del 16 de enero de 2024, mediante la cual el Ministerio de Ambiente aprobó el estudio ambiental de la iniciativa portuaria.

Según la compañía, la Corte concluyó que los demandantes no lograron sustentar las supuestas infracciones legales y determinó, con base en los elementos examinados durante el proceso, que no existe traslape entre el proyecto y el área de manglar.

“Chiriquí va a tener su puerto”

Tras conocerse la decisión, el director general de Puerto Barú en David, Ismael González, afirmó: “Chiriquí va a tener su puerto”.

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El ejecutivo indicó que la empresa recibe el fallo con respeto y responsabilidad, y reiteró su confianza en las instituciones panameñas.

González agregó que la compañía mantendrá su compromiso de trabajar con el mismo rigor, cumplir sus obligaciones ambientales y contribuir a generar oportunidades de desarrollo para Chiriquí y la Región Occidental del país.

Proyecto contempla inversión de $250 millones

De acuerdo con la empresa, Puerto Barú en David representa una inversión privada estimada en $250 millones.

La iniciativa busca fortalecer la infraestructura logística de la Región Occidental, ampliar la conexión de la región con los mercados internacionales y generar oportunidades para productores, empresas y comunidades.

La compañía señaló que el proyecto continuará avanzando conforme al marco legal y ambiental aplicable y a las disposiciones de las autoridades competentes.