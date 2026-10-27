Turismo en isla Iguana está paralizado; piden suspender cobros

La situación afecta directamente a los capitanes de lancha , quienes dependen del traslado diario de pasajeros. En la zona, algunos aseguran que apenas realizan uno o dos viajes en todo el lapso del día.

Los Santos/La paradisíaca isla Iguana, uno de los destinos turísticos más visitados por nacionales y extranjeros en la provincia de Los Santos, atraviesa por una severa crisis. Con 20 días de paralización, los viajes turísticos hacia la isla se han reducido en un 99%, dejando las lanchas detenidas en Playa El Arenal y a los operadores con pérdidas alarmantes.

El año pasado, más de 20.000 personas visitaron este santuario natural. Hoy, sin embargo, el panorama es completamente distinto. Según reportes desde el lugar, hay temor entre los visitantes y los pocos turistas que llegan; se encuentran con una actividad prácticamente detenida.

Esta falta de visitantes guarda relación con el sismo de 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre y de los cuales hay más de mil réplicas, en su mayoría en la falla Azuerp-Soná.

La situación afecta directamente a los capitanes de lancha, quienes dependen del traslado diario de pasajeros. En la zona, algunos aseguran que apenas realizan uno o dos viajes en todo el lapso del día, lo que refleja el duro golpe económico para las familias de Pedasí.

"Hemos priorizado el bienestar de la gente. Sin embargo, parte de ese bienestar y lo que ha sucedido después es una realidad que nos golpea duro. Un turismo completamente detenido, vemos en playa El Arenal, donde los viajes a la isla Iguana básicamente están suspendidos, no porque no quieran los operadores turísticos, sino porque la gente no está llegando hasta aquí, no están visitando", señaló Miguel Batista, alcalde de Pedasí.

Solicitan suspender cobros al Ministerio de Ambiente

Ante este panorama crítico, las autoridades locales y los transportistas marinos se han reunido para buscar alternativas urgentes de reactivación del turismo. El alcalde Batista anunció que se solicitó formalmente al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, una medida de alivio para el sector.

"El día de hoy, pues nos hemos reunido uno para brindar apoyo y dos para solicitarle al ministro Juan Carlos Navarro, el ministro de Ambiente, que suspenda el cobro hacia la Isla Iguana durante 6 meses", detalló el alcalde Miguel Batista.

El alcalde de Pedasí añadió que el cobro implementado —de cuatro balboas para panameños y diez balboas para extranjeros— no ha significado mejoras ni programas de conservación reales para la isla en este tiempo, por lo que una exención temporal funcionaría como un incentivo clave para atraer nuevamente a los viajeros.

Mientras tanto, los capitanes de lancha se mantienen organizados en Playa El Arenal a la espera de respuestas oficiales que permitan devolverle la vida a uno de los atractivos turísticos más importantes de la región.

Con información de Eduardo Vega.