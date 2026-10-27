Réplica en la falla Azuero-Soná; Geociencias explica sismo de 5.6 sentido este martes

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, detalló que el movimiento telúrico forma parte del proceso de reacomodo tras el evento principal y llamó a la ciudadanía a mantener la calma.

Ciudad de Panamá/La mañana de este martes, un sismo de magnitud 5.6 se registró en Panamá, generando alerta entre la población. Ante las dudas ciudadanas.

El director del Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, explicó que el evento ocurrió a las 10:26 a.m. hora local, situándose en el área del sistema de falla Azuero-Soná, aproximadamente a 20 kilómetros al noreste de la isla de Coiba, con una profundidad de 8 kilómetros.

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Según Luque, este temblor no representa un fenómeno aislado, sino que está directamente relacionado con el reacomodo de placas tectónicas tras el sismo principal ocurrido en semanas anteriores.

"Este evento se considera una réplica", indicó Luque, detallando que las réplicas se caracterizan por disminuir paulatinamente su magnitud y espaciarse en el tiempo a medida que la falla busca su equilibrio. Con este nuevo registro, el país ya acumulaba más de 1.150 réplicas desde el pasado 9 de octubre.

Evaluaciones técnicas y monitoreo satelital

Para profundizar en el estudio del comportamiento sísmico en Panamá, el equipo del IGC se mantiene en constante análisis de la zona. Luque informó que se encuentran evaluando los datos recabados en el campo por geólogos y que cuentan con el apoyo de investigadores en el exterior que analizan imágenes de satélite para medir posibles desplazamientos, hundimientos o levantamientos costeros.

Asimismo, la institución está gestionando apoyos presupuestarios con las autoridades universitarias y gubernamentales para reforzar las investigaciones geológicas en terreno, en colaboración con el Colegio Panameño de Geólogos.

Finalmente, las autoridades reiteraron un llamado a la calma a la ciudadanía, recordando que este tipo de réplicas son normales dentro de la actividad sísmica de la región y que los expertos continuarán informando de manera oficial sobre la evolución de estos fenómenos naturales.