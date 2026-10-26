Más de 300 viviendas afectadas y unos 1,200 damnificados en Chiriquí después del sismo

Entre las situaciones identificadas figuran daños en casas construidas con cañazas y otros materiales naturales. Según el funcionario, algunas de las familias afectadas han recibido apoyo de vecinos y parientes que residen cerca.

Chiriquí/Más de 300 viviendas presentan daños totales o parciales en Chiriquí como consecuencia del terremoto del pasado 9 de octubre, según el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). El balance registra alrededor de 1,200 personas afectadas, mientras continúan las inspecciones en las comunidades.

Las mayores afectaciones se concentran en el oriente chiricano y en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, donde los equipos de emergencia mantienen la entrega de ayuda humanitaria y la evaluación de las viviendas.

“Tenemos más hacia lo que es el oriente chiricano, donde pues hemos estado llevando ayuda humanitaria, hemos estado realizando las evaluaciones, aún continuamos realizando evaluaciones dentro de estos sitios”, explicó un representante del Sinaproc.

Entre las situaciones identificadas figuran daños en casas construidas con cañazas y otros materiales naturales. Según el funcionario, algunas de las familias afectadas han recibido apoyo de vecinos y parientes que residen cerca.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial inició las evaluaciones para determinar cuáles viviendas requieren reconstrucción y en qué casos será necesaria la construcción de una nueva casa.

Las autoridades advirtieron que el número de viviendas afectadas podría aumentar, debido a que las inspecciones todavía no han concluido.

Con información de Demetrio Ábrego.