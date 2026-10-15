CSS adelanta pago de pensiones y jubilaciones de la segunda quincena de octubre

Las alternativas buscan facilitar el acceso al dinero de los pensionados y jubilados que residen en las zonas afectadas, mientras continúan las medidas adoptadas por las entidades bancarias tras la emergencia.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre se realizará este viernes 16 de octubre, a nivel nacional, para todos los pensionados y jubilados, tanto quienes cobran mediante cheque como quienes reciben sus fondos por acreditación bancaria (ACH).

La entidad indicó que las agencias de la CSS estarán habilitadas en todo el país, con excepción de la Agencia de Las Tablas, debido a las afectaciones registradas en la región tras el sismo del pasado viernes 9 de octubre.

Los pensionados y jubilados que habitualmente retiran su pago mediante cheque en esa agencia deberán acudir a la Agencia de Chitré para recibirlo.

Banco Nacional habilita cajeros en áreas afectadas

Como alternativa para los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH, el Banco Nacional de Panamá informó sobre los cajeros automáticos disponibles en distintas localidades, ante el cierre de diez de sus sucursales por las afectaciones ocasionadas por el sismo.

Estos son los puntos anunciados por el banco:

Parita: Súper Market La Arena.

Súper Market La Arena. La Arena: Súper Market La Arena, Pollmar Chitré y Policlínica Roberto Ramírez.

Súper Market La Arena, Pollmar Chitré y Policlínica Roberto Ramírez. Pesé: Súper Market La Arena.

Súper Market La Arena. Los Santos: Súper Ahorro y Xtra Feria, ambos en La Villa.

Súper Ahorro y Xtra Feria, ambos en La Villa. Los Pozos: Sucursal de Las Minas.

Sucursal de Las Minas. Macaracas: Casa Olimpo.

Casa Olimpo. Tonosí: Casa Olimpo.

Casa Olimpo. Ocú: Xtra Feria Ocú.

Xtra Feria Ocú. Mariato: Cotel Atalaya y Max Súper Carnes.

Cotel Atalaya y Max Súper Carnes. Santiago: Farmacia El Javillo.

Las alternativas buscan facilitar el acceso al dinero de los pensionados y jubilados que residen en las zonas afectadas, mientras continúan las medidas adoptadas por las entidades bancarias tras la emergencia.

La CSS reiteró que la fecha de pago aplica para todo el país, mientras que los beneficiarios de Las Tablas que cobran por cheque deberán utilizar la agencia habilitada en Chitré.