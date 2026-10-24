CSS habilita sedes alternas para garantizar atención médica tras el terremoto

La institución reiteró que las sedes alternas y los espacios habilitados buscan evitar la interrupción de la atención médica mientras avanzan las reparaciones de las instalaciones afectadas por el terremoto.

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó sedes alternas y estructuras provisionales para garantizar la continuidad de los servicios médicos a los asegurados afectados por el cierre y las restricciones en algunas instalaciones de salud, tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Según el informe actualizado de infraestructura, tres instalaciones mantienen sus edificios cerrados, mientras que otras seis funcionan con algunas áreas restringidas debido a trabajos de reparación. La institución informó que mantiene operativa la mayor parte de su red nacional, con unas 60 instalaciones que brindan atención con normalidad.

Entre las unidades que atienden en sedes alternas está el Capps de Los Pozos, que funciona en un hospital modular climatizado ubicado en la cancha del distrito, con apoyo de giras de salud comunitarias. La Ulaps de Tonosí también brinda atención integral en un hospital modular de la CSS, mientras que los pacientes de la Policlínica Presidente Remón son atendidos en otras instalaciones de la región metropolitana.

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En tanto, la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré, ofrece servicios en el hospital de campaña climatizado del Parque Forestal de Chitré y en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, mientras continúan las adecuaciones de algunas áreas, incluido el laboratorio. En el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, las urgencias operan con normalidad, pero parte de la hospitalización se distribuye entre áreas habilitadas y el hospital modular, y la consulta externa especializada se ofrece en la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas.

La CSS también informó que el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, reabrió parcialmente su consulta externa, mientras que la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, mantiene la atención en la planta baja durante las reparaciones del nivel superior. Por su parte, la Policlínica San Juan de Dios, en La Villa, funciona con restricciones puntuales, y el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado mantiene su atención habitual, aunque algunas áreas secundarias de apoyo continúan en reparación.

La institución reiteró que las sedes alternas y los espacios habilitados buscan evitar la interrupción de la atención médica mientras avanzan las reparaciones de las instalaciones afectadas por el terremoto.