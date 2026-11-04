David y Antón conmemoran el Día de los Símbolos Patrios con actos cívicos y folclóricos

La celebración continuará este miércoles 4 de noviembre con el desfile en la ciudad de David, que contará con al menos 45 delegaciones de planteles educativos, dos colegios invitados y siete bandas independientes.

Con los primeros rayos del sol comenzaron este martes 4 de noviembre los actos protocolares por el Día de los Símbolos Patrios en distintos puntos del interior del país, entre ellos la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, y el distrito de Antón, en Coclé.

En David, las actividades se desarrollaron en la Gobernación de Chiriquí, donde se realizó la izada del pabellón nacional y el canto del Himno Nacional, como parte de la jornada de homenaje a los símbolos que representan la identidad y soberanía panameña.

El comunicador Dustin Guerra fue el orador de fondo de los actos, mientras que los empresarios hoteleros Alejandro Reigosa Taboada y José Taboada tuvieron el honor de portar la bandera como abanderados de la jornada. En las actividades también participó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

La celebración continuará este miércoles 4 de noviembre con el desfile en la ciudad de David, que contará con al menos 45 delegaciones de planteles educativos, dos colegios invitados y siete bandas independientes.

El recorrido comenzará en la avenida Porras y se extenderá hasta las instalaciones del Municipio de David.

Mientras tanto, en el distrito de Antón, provincia de Coclé, la conmemoración también estuvo marcada por actividades cívicas y expresiones culturales. Las autoridades locales y residentes se dieron cita en el parque 15 de Enero, donde se desarrollaron actos protocolares y presentaciones folclóricas para rendir homenaje a los símbolos nacionales.

El 4 de noviembre está dedicado a los símbolos patrios: la bandera, el escudo de armas y el himno nacional, emblemas que representan la historia, la identidad, la soberanía y los valores de la nación.

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Las actividades en ambas localidades forman parte de las celebraciones del mes de la patria, que continúan este 5 de noviembre con la conmemoración del movimiento de separación de Panamá de Colombia en la ciudad de Colón.

Recordemos que en las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, los desfiles fueron cancelados por motivos de seguridad.

Con información de Demetrio Ábrego y Nathali Reyes