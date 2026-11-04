Rinden honores a los símbolos patrios; más de 26 bandas estudiantiles desfilarán por el Casco Antiguo

Durante los actos del Día de los Símbolos Patrios, el presidente aseguró que su equipo continúa trabajando en las zonas afectadas y felicitó a los estudiantes y las bandas por sus presentaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República José Raúl Mulino y el abanderado de esta fecha, Ricardo Koyner, izaron la bandera nacional en el Palacio de las Garzas al iniciar los actos de este 4 de noviembre. La jornada incluye la participación de más de 26 bandas estudiantiles en la ruta del Casco Antiguo.

Koyner, el empresario y productor de café panameño, CEO de Kotowa y presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, fue el banderado de esta jornada.

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El presidente también pidió “confianza y paciencia” a las familias afectadas por el sismo en el interior del país y aseguró que las labores de atención continúan durante las fiestas patrias.

El mandatario ofreció estas declaraciones este 4 de noviembre, tras participar en los actos oficiales del Día de los Símbolos Patrios en el Palacio de las Garzas, acompañado por la primera dama, ministros y viceministros.

Consultado sobre las familias que atraviesan dificultades en el interior, Mulino afirmó que permanecen presentes en la labor de su gobierno.

Como dije ayer, siguen muy presentes en nuestros corazones, en nuestras mentes y la gran parte del equipo de mi gobierno trabajando sin descanso en esas zonas del país”, manifestó.

El presidente aseguró que la atención se mantiene durante las fechas patrias. “3 de noviembre, 4 de noviembre, 5 de noviembre, estaremos allá siempre. Así que confianza y paciencia, que vamos avanzando”, expresó.

Reconocimiento a los estudiantes y las bandas

Mulino también felicitó a los estudiantes que se prepararon durante el año para participar en los desfiles y recordó su propia experiencia en estas celebraciones.

“Yo también pasé por ahí. Yo sé lo que era amanecer los 3 y los 4 buscando el uniforme para ponérselo a las 6 de la mañana”, comentó.

Sobre la jornada del 3 de noviembre, destacó el orden y las presentaciones de las delegaciones.

“Fue un desfile extraordinario ayer, muy bonito, muy ordenado, muy elegante”, dijo.

El mandatario reconoció, además, la participación de las bandas independientes y de una agrupación de Costa Rica que visitó el país. Para este 4 de noviembre, expresó su expectativa de celebrar con orden y con la alegría propia de las fiestas patrias.

Honores a los símbolos nacionales

Los actos en el Palacio de las Garzas incluyeron la izada de la bandera nacional y la entonación del himno, como parte de la jornada dedicada a los símbolos patrios.

“Feliz 4 de noviembre, Día de nuestros Símbolos Patrios, que hoy más que nunca se enarbolan y se lucen en nombre del porvenir de la patria”, manifestó Mulino.

El presidente también felicitó a la Banda Republicana por su aniversario y destacó su aporte a la cultura y al sentimiento nacional a través de la música.

Durante la ceremonia, el director de la agrupación, Dimas Rodríguez, entregó un reconocimiento a la primera dama por su labor al frente de su agenda social.

Para la ruta del Casco Antiguo se anunció la participación de más de 26 delegaciones estudiantiles, sin bandas independientes en este recorrido durante la jornada.

Con información de Jessica Román.