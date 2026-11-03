Ministro Icaza se reúne con alcaldes de Herrera; evalúan la atención a damnificados del sismo y sus viviendas

En una reunión de seguimiento con los siete alcaldes y el gobernador de Herrera, el ministro y secretario de Metas, José Ramón Icaza, presentó los avances de las evaluaciones de viviendas. También informó que los equipos ya ingresaron al terreno para la construcción del hospital de Tonosí.

Herrera/La instalación de estructuras temporales junto a las viviendas que no son habitables, mientras se realiza su reconstrucción, forma parte de las instrucciones presidenciales para atender a las familias afectadas por el sismo del 9 de octubre, anunció José Ramón Icaza, el secretario de Metas y ministro de Asuntos del Canal.

Sus declaraciones se dieron durante una reunión de seguimiento celebrada este 3 de noviembre con los siete alcaldes de Herrera y el gobernador de la provincia. Icaza explicó que ya se identificó un contratista para cada corregimiento y que los equipos han comenzado a ingresar a distintas comunidades.

El ministro Icaza señaló que la respuesta habitacional se coordina con los gobiernos locales, mientras continúan las inspecciones para determinar el tipo de intervención que requiere cada inmueble.

“En las evaluaciones técnicas, lo que estamos determinando es si la vivienda debe ser reconstruida o puede ser reparada”, manifestó.

Revisión de registros y evaluaciones pendientes

En el encuentro se presentó la plataforma que acumula más de 31,500 registros y se revisó cuáles corresponden a Herrera, cuáles reportan daños totales o parciales y cuáles están pendientes de evaluación técnica.

Icaza mencionó que Herrera supera los 6,000 registros, organizados por distrito y corregimiento. También estimó que las viviendas con daño total en la provincia estarían por encima de las 1,000.

Los alcaldes plantearon consultas sobre las evaluaciones y la coordinación de las próximas visitas. El ministro reiteró que la instrucción es atender a todas las familias afectadas a través del Ministerio de Vivienda, con apoyo de las autoridades locales.

Se tienen previstos recorridos por comunidades de Los Pozos y Las Minas, especialmente por las más apartadas.

Equipos ingresan al terreno del hospital de Tonosí

Icaza informó que los equipos ya ingresaron a conformar el terreno para la construcción del hospital de Tonosí, luego de que el Consejo Municipal autorizara el pasado viernes su traspaso al Ministerio de Salud.

“Ya entraron los equipos a conformar el terreno”, indicó. El acto de primera piedra se prevé para esta semana o la próxima. Cabe señalar que este nuevo hospital costaría unos $30 millones y estaría listo en 18 meses.

Añadió que el Minsa y la Caja de Seguro Social han avanzado en las evaluaciones de hospitales y otras instalaciones sanitarias afectadas por los sismos, mientras se coordinan las contrataciones para las reparaciones correspondientes.

En materia educativa, señaló que el Ministerio de Educación ha identificado centros que deben demolerse y reconstruirse, así como otros que requieren reparaciones. La reapertura se realiza una vez se determina que las instalaciones son seguras para el regreso a clases.

Seguimiento a las familias en albergues

Icaza también aseguró que mantienen comunicación permanente con los albergues para coordinar la alimentación, la hidratación, las giras médicas y la atención primaria de las familias.

Explicó que ha visitado albergues en las provincias afectadas para dar seguimiento a sus condiciones y girar instrucciones sobre las necesidades identificadas.