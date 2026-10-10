Nuevo Hospital de Tonosí en Los Santos costará $30 millones y podría estar listo en 18 meses

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que la estructura del hospital de Tonosí quedó inutilizable tras el terremoto. Mientras se habilitan espacios provisionales y se gestionan insumos, el Gobierno prevé formalizar el contrato para construir una nueva instalación, con una inversión estimada de $30 millones y un plazo de 18 meses.

Tonosí, Los Santos/El Hospital Rural de Tonosí quedó inutilizable tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el viernes 9 de octubre. La farmacia, los medicamentos y otros insumos médicos sufrieron daños, por lo que las autoridades habilitan espacios provisionales para mantener la atención a los pacientes.

Así lo informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante un recorrido por la zona afectada, donde explicó que se trasladará una carpa para atender a la población. También se espera la llegada de otra estructura con aire acondicionado, destinada principalmente a niños y embarazadas.

“Esa edificación no se puede utilizar, desafortunadamente”, manifestó el ministro, quien indicó que se trabaja en la identificación de las necesidades para reponer medicamentos, suturas, agua y otros insumos esenciales. Boyd Galindo anunció que el Gobierno prevé formalizar el contrato para la construcción del nuevo hospital de Tonosí.

Según explicó, la empresa adjudicataria debe entregar documentación pendiente para completar el proceso, que posteriormente deberá remitirse a la Contraloría General de la República para su refrendo antes de emitir la orden de proceder. El ministro señaló que el proyecto tendrá un costo aproximado de $30 millones, cifra que corresponde a una inversión base de $28 millones más el 7% adicional.

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Además, estimó que la nueva instalación podría estar construida en un plazo de 18 meses. La obra se ejecutará por etapas, de manera que algunas áreas puedan comenzar a operar mientras continúan los trabajos en el resto de la instalación, explicó el funcionario. El titular de Salud también reconoció la necesidad de incorporar más personal para atender a la población de Tonosí y otras comunidades afectadas.

Indicó que se prevén nuevos nombramientos de médicos y técnicos de asistencia odontológica, que se realizarán progresivamente, según la disponibilidad de personal. Boyd Galindo señaló que la contratación de especialistas representa un reto debido al déficit que enfrenta el sistema de salud a nivel nacional. Añadió que las autoridades revisan las necesidades de cada área para determinar cómo reforzar la atención.

Durante sus declaraciones, el ministro mencionó afectaciones en varias instalaciones sanitarias, entre ellas el centro de salud de Cambutal, el hospital Cecilio A. Castillero de Chitré, en Herrera, el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas y el área de Macaracas. Indicó que aún no había podido recorrer todos los centros afectados y que las evaluaciones continuarían para determinar las condiciones de las estructuras y las necesidades de atención.

Ante la preocupación de los residentes por las réplicas, el ministro pidió mantener la calma y afirmó que, según su apreciación, los movimientos más fuertes ya habían ocurrido, aunque reconoció que podrían registrarse nuevos sismos de menor magnitud.

Con información de Meredith Serracín