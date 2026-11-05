Detectan presunta minería ilegal en el Parque Nacional Sierra Llorona y detienen a dos personas

El operativo se realizó durante las Fiestas Patrias, con participación de guardaparques y unidades de la Policía Ambiental. En el área encontraron herramientas artesanales, evidencias de dragado y posibles sustancias químicas que podrían representar un riesgo para las fuentes de agua.

Ciudad de panamá, Panamá/Dos personas fueron sorprendidas en flagrancia durante un operativo contra la presunta minería ilegal dentro del Parque Nacional Sierra Llorona, en la provincia de Colón, y quedaron a órdenes de las autoridades competentes, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La intervención se realizó durante las Fiestas Patrias, como parte de los recorridos de vigilancia y control desarrollados por guardaparques de MiAmbiente, en coordinación con agentes de la Policía Ambiental, Rural y Turística.

Durante la inspección, las autoridades encontraron coladores y bateas artesanales utilizados para separar minerales del sedimento extraído del cauce de un río. También detectaron evidencias de dragado en el lecho y los márgenes del afluente, así como el posible uso de sustancias químicas en el proceso de extracción.

En el lugar, además, fueron desmantelados pequeños campamentos instalados de manera irregular. MiAmbiente advirtió que estas actividades representan una amenaza para el ecosistema del área protegida.

La remoción de sedimentos puede aumentar la turbidez del agua, modificar la estructura natural de los cauces y sus márgenes, degradar los hábitats acuáticos y afectar las fuentes hídricas de las que dependen la fauna silvestre y las comunidades cercanas.

El posible uso de sustancias químicas también genera preocupación por el riesgo de contaminación de los cuerpos de agua del parque. El Ministerio de Ambiente informó que mantendrá los operativos de vigilancia y control en coordinación con la Policía Ambiental y otras entidades competentes.

También continuará el monitoreo de las áreas identificadas para prevenir nuevas afectaciones y proteger los recursos hídricos y los ecosistemas del Parque Nacional Sierra Llorona.