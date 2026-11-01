Día del Niño y la Niña: actividades gratuitas para disfrutar este domingo

El Parque Omar y Panamá Viejo ofrecen juegos, presentaciones artísticas y recorridos familiares. Este es el segundo año en que la celebración se realiza el 1 de noviembre después del restablecimiento de la fecha.

Ciudad de Panamá, Panamá/Juegos, actividades recreativas y recorridos por la historia de Panamá forman parte de las opciones para compartir en familia este domingo 1 de noviembre, cuando el país celebra el Día del Niño y la Niña.

El Parque Recreativo y Cultural Omar y el sitio arqueológico Panamá Viejo cuentan con programaciones abiertas al público, con alternativas de entretenimiento y aprendizaje para los más pequeños.

Juegos y presentaciones en el Parque Omar

De 9:00 a. m. a 3:00 p. m., el Parque Omar será escenario de juegos, dinámicas recreativas, presentaciones artísticas y sorpresas, bajo el lema “¡Que viva la tradición! Volvamos a jugar como antes”.

La entrada es gratuita. La Alcaldía de Panamá también tendrá un puesto con actividades para jugar y compartir en familia.

Otra opción es visitar Panamá Viejo, que ofrecerá entrada gratuita a panameños y residentes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

La jornada incluye recorridos temáticos y el taller familiar “Tras la pista de los primeros pobladores”, una propuesta para acercar a niños y adultos a la historia de los primeros habitantes.

Quienes deseen utilizar el transporte interno deberán pagar $1 por ese servicio.

En otros lugares del país, las festividades se hicieron ayer sábado como en el Parque Norte.

Segundo año desde el regreso de la fecha

La celebración de este domingo es la segunda desde que se restableció el 1 de noviembre como Día del Niño y la Niña. La Ley 453 del 1 de noviembre de 2024 fijó esa fecha y comenzó a regir en 2025. La norma también dispone que las instituciones educativas y culturales promuevan y ejecuten actividades con motivo de la conmemoración.

La propuesta fue impulsada por el diputado Manuel Cheng, de la bancada Vamos, y aprobada en tercer debate el 30 de septiembre de 2024, con 41 votos a favor, tres en contra y una abstención.

Antes del cambio, la Ley 56 del 15 de diciembre de 2004 establecía la celebración el tercer domingo de julio.