Más de mil niños y niñas celebran su día con juegos y diversión en el Parque Norte

Ante la excelente acogida de la jornada, el administrador del Parque Norte, Ricardo Loaiza, destacó la masiva asistencia y el impacto positivo que tuvo el evento para la comunidad del área norte.

Ciudad de Panamá/Cerca de 1,200 niños disfrutaron de una jornada llena de alegría, juegos y recreación en el Parque Norte, en el marco de la celebración del Día del Niño. Acompañados por sus padres, los pequeños aprovecharon al máximo las distintas atracciones preparadas para la ocasión.

Los asistentes se divirtieron con una gran variedad de opciones, destacando los tradicionales juegos de agua, las competencias, el fútbol en la cancha, los brincos en el trampolín y las zonas temáticas con dinosaurios y payasos.

Además de pasar un rato ameno entre amigos, los niños se llevaron a casa premios como manzanas, galletas, jugos y dulces.

Te puede interesar: Alcaldía de Panamá abre inscripciones para cursos gratuitos de danza en Parque Norte

Actividades que continúan este domingo

Ante la excelente acogida de la jornada, el administrador del Parque Norte, Ricardo Loaiza, destacó la masiva asistencia y el impacto positivo que tuvo el evento para la comunidad del área norte.

"Una celebración del Día del Niño en donde tuvimos juegos inflables, pinta caritas. Hemos recibido alrededor de 1,200 niños, bastante importante para la población que tenemos en el área norte", señaló Ricardo Loaiza.

Asimismo, el administrador adelantó que los festejos no se detienen allí y continuarán este domingo para seguir consintiendo a los más pequeños del hogar: "Correcto, mañana se traslada la celebración del Día del Niño, continuamos en el domo del Parque Omar. Estaremos desde las 9 de la mañana", confirmó Loaiza.