¿Dolor en el talón al dar los primeros pasos? Estas pueden ser las causas

En algunas personas, el dolor se presenta principalmente al dar los primeros pasos de la mañana o después de permanecer sentadas durante un periodo prolongado y volver a ponerse de pie.

Sentir un pinchazo agudo en el talón, como si se estuviera pisando un clavo o una piedra puntiaguda, puede ser una señal asociada al espolón calcáneo, una afección que puede aparecer como consecuencia de la tensión repetitiva sobre los tejidos del pie.

En algunas personas, el dolor se presenta principalmente al dar los primeros pasos de la mañana o después de permanecer sentadas durante un periodo prolongado y volver a ponerse de pie.

La fisioterapeuta Marilyn Rojas explicó que el espolón calcáneo es un crecimiento óseo puntiagudo que se forma en la parte inferior del talón y que suele estar relacionado con procesos de tensión e inflamación.

Entre los factores que pueden favorecer su aparición se encuentran la fascitis plantar, el sobrepeso, el uso de calzado inadecuado, los cambios asociados con la edad y una biomecánica alterada, como ocurre con el pie plano o una pisada inadecuada.

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Fisioterapia para aliviar las molestias

Rojas, quien labora en la Policlínica Presidente Remón de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que esta unidad cuenta con diferentes terapias y tecnologías dirigidas a disminuir el dolor y la inflamación de los tejidos que rodean el talón.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Ondas de choque

Magnetoterapia

Láser de alta intensidad

Ultrasonido

Corrientes eléctricas

Ejercicios de fortalecimiento y estiramiento

Estas terapias buscan reducir las molestias y mejorar la función del pie. En determinados casos, los tratamientos pueden contribuir a disminuir los depósitos de calcio asociados con el espolón.

¿Cómo prevenirlo?

La especialista recomendó prestar atención al calzado y a la forma en que se distribuye el peso durante la marcha.

Entre las principales recomendaciones están utilizar calzado con buen soporte y, cuando sea indicado por un profesional, utilizar plantillas ortopédicas que ayuden a distribuir de manera equilibrada el peso sobre el pie.

También es importante procurar una buena biomecánica de la marcha, de manera que las fuerzas de impacto se distribuyan adecuadamente y se reduzca la tensión repetitiva sobre la fascia plantar.

¿Cómo acceder a fisioterapia en la CSS?

La fisioterapia es una disciplina de la salud que ofrece alternativas terapéuticas no farmacológicas para la prevención y tratamiento de lesiones y afecciones musculoesqueléticas.

El servicio de fisioterapia de la Policlínica Presidente Remón, ubicada en Calle 17, Santa Ana, atiende de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para acceder al servicio, el paciente debe contar con una referencia médica, ya sea de medicina general o de especialistas como ortopedia. El profesional de salud evaluará la condición y, de ser necesario, emitirá la orden correspondiente para fisioterapia.