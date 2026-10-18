Egresados del Colegio José Daniel Crespo llevan ayuda a comunidades afectadas por el sismo en Herrera

La iniciativa es impulsada por jóvenes egresados de las generaciones 2019 y 2020 del Colegio José Daniel Crespo, de Chitré.

Herrera/Unos 14 vehículos cargados de alimentos, artículos de aseo personal, medicamentos y otros insumos partieron desde la provincia de Herrera para llevar ayuda a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La iniciativa es impulsada por jóvenes egresados de las generaciones 2019 y 2020 del Colegio José Daniel Crespo, de Chitré, quienes se organizaron para recolectar donaciones y distribuirlas entre familias que aún necesitan asistencia.

Nicole, una de las egresadas que participa en la jornada, explicó que la entrega contempla comunidades de Pesé, Ocú, Parita, Esquillita y otros sectores que, según indicó, todavía no han recibido suficientes suministros.

Entre los artículos recolectados figuran bolsas de alimentos, productos de aseo personal, medicamentos, carpas, colchones, equipos de camping y lonas para que las familias puedan resguardarse de las condiciones climáticas.

Puedes leer: Contraloría realizará auditoría posterior de los fondos del estado de emergencia, señala Icaza

“Estamos sumamente preocupados por las personas afectadas en este momento”, expresó Nicole, al explicar la motivación de los jóvenes para sumarse a las acciones de apoyo.

La caravana también tiene previsto llevar donaciones hacia La Villa de Los Santos, ampliando la distribución de la ayuda a comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos.

La movilización se suma a otras iniciativas solidarias impulsadas por jóvenes de distintas partes del país para apoyar a las familias damnificadas por el sismo, que dejó viviendas afectadas y obligó a numerosas personas a buscar refugio temporal mientras se evalúan los daños.

Con información de Luis Jiménez