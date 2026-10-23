Embajador ruso advierte que buques con armamento pueden ser objetivos militares, sin importar su bandera

Los buques de bandera panameña que navegan por esas aguas enfrentan riesgos de ataques con drones y misiles, minas marítimas, restricciones portuarias y posibles interrupciones de sus sistemas de navegación y comunicación.

Ciudad de Panamá, Panamá/“Las embarcaciones que transporten armamento pueden convertirse en objetivos militares independientemente de su bandera”, advirtió el embajador de Rusia en Panamá, Konstantin Gavrilov, durante una reunión este viernes con el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez.

La declaración se produjo cuando el ministro panameño consultó sobre la situación de los buques con bandera nacional que transitan por el mar Negro, ante las restricciones de paso y los riesgos derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania. Gavrilov expuso la posición de su Gobierno y afirmó que solo atacan embarcaciones que transportan armas.

Los buques de bandera panameña que navegan por esas aguas enfrentan riesgos de ataques con drones y misiles, minas marítimas, restricciones portuarias y posibles interrupciones de sus sistemas de navegación y comunicación.

Ante ese escenario, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha recomendado evitar, de ser posible, las aguas rusas y ucranianas del mar Negro y del mar de Azov.

Durante el encuentro también se abordaron las gestiones para facilitar el retorno de ciudadanos panameños vinculados al conflicto, así como la preocupación de sus familiares, incluidas las expectativas de recuperar los cuerpos de quienes han fallecido.

“Lo que aseguro es que hacemos todo lo posible”, expresó Martínez-Acha al referirse a estas gestiones.

El canciller adelantó que solicitará al Ministerio de Defensa de Rusia analizar las alternativas disponibles para atender estos casos.

“Panamá continuará trabajando por la vía diplomática para ayudar a los nacionales y sus familiares”, aseguró.

En la reunión, Gavrilov expresó la solidaridad de su Gobierno con el pueblo panameño ante el reciente terremoto y confirmó la invitación para que Martínez-Acha realice una visita oficial a Rusia el próximo año.