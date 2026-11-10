Empresas interesadas en administrar los aeropuertos de David y Río Hato tienen hasta enero para presentar propuestas

El proceso contempla un contrato de administración por un plazo base de 10 años para la operación y el mantenimiento de ambas terminales. Las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 27 de noviembre y deberán presentar sus propuestas de precalificación el 7 de enero de 2027.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen avanza en el proceso de precalificación de empresas interesadas en asumir la operación y el mantenimiento de los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, Chiriquí, y Scarlett Martínez, en Río Hato, Coclé.

La administración aeroportuaria publicó el pasado 6 de noviembre las bases de precalificación, con las que inició una nueva etapa para identificar compañías que cuenten con experiencia, capacidad técnica y administrativa, así como respaldo financiero para gestionar ambas terminales.

La iniciativa fue autorizada por el Consejo de Gabinete el 29 de septiembre y forma parte de una estrategia para fortalecer la gestión de los aeropuertos regionales, mejorar sus condiciones operativas y comerciales y ampliar la conectividad aérea. También busca aprovechar el potencial de estas instalaciones para impulsar el turismo y la actividad económica en Chiriquí y Coclé.

En 2025, los aeropuertos de David y Río Hato movilizaron en conjunto cerca de 398 mil pasajeros, aunque ambas terminales registraron pérdidas operativas. Ante este escenario, el nuevo modelo también apunta a mejorar su sostenibilidad financiera. El esquema propuesto contempla un contrato de administración con un plazo base de 10 años para operar y mantener los dos aeropuertos. Tocumen conservará la titularidad de las instalaciones y la responsabilidad de ejecutar las inversiones de infraestructura previstas.

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Fechas del proceso de precalificación

El cronograma establece que el 27 de noviembre del presente año será la fecha límite para que las empresas interesadas se registren. También se programaron visitas opcionales a las instalaciones aeroportuarias: el 30 de noviembre, al Aeropuerto Internacional Enrique Malek, y el 2 de diciembre, al Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez. Ambas actividades se realizarán de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

Posteriormente, el 4 de diciembre, a las 10:00 a.m., tendrá lugar la reunión previa y de homologación, en la que los participantes podrán plantear consultas sobre las bases del proceso. El plazo para presentar consultas, observaciones o solicitudes de aclaración vencerá el 21 de diciembre de 2026.

La recepción de las propuestas de precalificación está prevista para el 7 de enero de 2027, entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m. De acuerdo con el calendario, la comisión encargada elaborará su informe entre el 14 y el 27 de enero de 2027. La lista de empresas precalificadas se publicaría el 2 de febrero de 2027 o, en caso de concederse una prórroga, el 11 de febrero.

Con este esquema, Tocumen busca aprovechar la infraestructura aeroportuaria existente, mejorar la calidad de los servicios y abrir oportunidades para ampliar la actividad comercial y turística en ambas provincias. La incorporación de operadores especializados también apunta a identificar posibilidades para desarrollar nuevas rutas aéreas, fortalecer la competitividad de las terminales y reducir la presión que sus costos operativos representan para Tocumen.